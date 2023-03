A- A+

COPA DO NORDESTE Saiba o panorama dos times pernambucanos para a última rodada da Copa do Nordeste Sport e Santa fazem jogo atrasado da 4° rodada neste sábado (18), com o Santa precisando da vitória para buscar a classificação para a próxima fase do Nordestão

A Copa do Nordeste 2023 está chegando no final da sua primeira fase, faltando apenas uma rodada para decidir quem avança para próxima fase da competição, porém com um jogo da 4° rodada para se concretizar entre Sport x Santa Cruz. O Clássico das Multidões acontece no próximo sábado (18), às 17h30, na Arena de Pernambuco.

No grupo A todos os quatro primeiros colocados já estão classificados, são eles: Sport e Fortaleza com 15 pontos, Ferroviário e CRB com 13 pontos. O primeiro fora da zona é o Sampaio Corrêa, que tem 8 pontos e não alcança mais o CRB nem o Ferroviário. Com isso, a Bolívia Querida, bem como Atlético-BA, Vitória e Fluminense-PI, não tem mais chances de alcançar a segunda fase da Lampions.

No grupo B o panorama é um bem diferente. Nenhum time está com a classificação garantida. Mas Bahia, Campinense e CSA já não têm chances de classificação. Os três não conseguem alcançar o Náutico, que com 10 pontos, é o 4° colocado.

Vale salientar que a próxima fase da competição não é definida por sorteio. Os quatro primeiros do grupo A, enfrentam os quatro primeiros do grupo B, de forma alternada. 1°- A, enfrenta o 4°- B, o 2°- A pega o 3°- B, o 3°- A encara o 2°- B, e o 4° - A o 1° - B.

Como estão Sport, Náutico e Santa?

SPORT

O Sport é o líder do grupo A com 13 pontos, por isso já está classificado para o mata-mata. Resta saber apenas em que classificação ele vai ficar para conhecer o adversário do Grupo B. Lembrando que o Leão da Praça da Bandeira ainda tem um jogo além do derradeiro, contra o Santa neste sábado (18), às 17h30, na Arena de Pernambuco, pela 4° rodada. Jogo esse que foi adiado por conta do Carnaval no Recife. Na última rodada ele encara o CSA no Estádio Rei Pelé.

NÁUTICO

O Náutico é o 4° colocado no grupo B com 10 pontos. O Timbu tem uma missão difícil contra o Ferroviário (3° colocado do grupo A) na última rodada, e entra em campo pensando na vitória, visto que o Santa ainda tem chances de alcançar o alvirrubro. Se empatar ou perder, o Náutico espera que o Santa não vença seus jogos.

SANTA CRUZ

Já o Santa Cruz é o 5° colocado do grupo B com 8 pontos e ainda tem dois jogos para disputar. O primeiro contra o Sport no sábado (18), depois encara o Fortaleza na última rodada. O Tricolor do Arruda precisa fazer quatro pontos para se classificar sem sustos. Se perder do Sport, entra em campo contra o Leão do Pici pensando na vitória e torcendo para o Náutico não conquistar pontos contra o Ferroviário. Ou seja, vencer ou vencer.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

PG J

1° Sport 15 6

2° Fortaleza 15 7

3° Ferroviário 13 7

4° CRB 13 7

5° Sampaio Corrêa 8 7

6° Atlético-BA 6 7

7° Vitória 6 7

8° Fluminense-PI 2 6

GRUPO B

PG J

1° Ceará 13 7

2° ABC 11 7

3° Sergipe 10 7

4° Náutico 10 7

5° Santa Cruz 8 6

6° CSA 7 7

7° Bahia 6 7

8°Campinense 5 7

