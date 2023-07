A- A+

Futebol Saiba o que é SAF, modelo de gestão que o Atlético-MG pretende aderir Conselho Deliberativo do clube aprovou a venda de 75% do seu futebol

Na noite desta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Atlético-MG aprovou a venda de 75% do futebol do clube para a Galo Holding, empresa formada pelos mecenas do clube (Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador). O time será o sétimo clube da Série A do Campeonato Brasileiro a se transformar em SAF. Abaixo, perguntas e respostas sobre o que é o modelo que será adotado pelo clube.

O que é SAF?

A Sociedade Anônima do Futebol é um típico específico de empresa criado através da Lei 14.193/2021, sancionada em agosto de 2021. O objetivo é que a gestão do futebol dos clubes saía das associações civis e migrem para um modelo empresarial, que deve respeitar regras de governança e controle.

Como funciona a lei da SAF?

Os clubes não são obrigados a aderir a SAF. Porém, caso optem, é obrigatório que haja a aprovação do Conselho Deliberativo. Além disso, o clube associativo não pode vender mais do que 90% do seu futebol. Também é proibido que o novo dono do clube faça alterações no nome, escudo, uniforme e no hino do clube sem a anuência da associação. Por outro lado, direitos como o de transmissão passam para SAF, assim como o patrimônio do futebol do clube pode ser transferido ou cedido para a SAF.

Qual a vantagem de ser SAF?

A principal vantagem oferecida pela Lei da SAF é a tributação específica, que permite que haja o pagamento de impostos de uma forma diferente das associações. As SAF destinam 5% de todas as suas receitas para o pagamento de impostos. Além disso, pelo período de cinco anos (desde a sanção da lei), também não há o pagamento de impostos sobre a transferência de atletas.

Como surgiu a SAF no Brasil?

A Lei da SAF foi inspirada nas leis das sociedades anônimas de Portugal e da Espanha. Houve duas propostas de SAF, uma feita pelo deputado Pedro Paulo e outra pelo senador Rodrigo Pacheco, cujo projeto foi o sancionado. Os clubes já podiam se transformar em empresas ou sociedades anônimas, mas o tipo de tributação era diferente da proposta pela SAF. Com isso, os clubes preferiam se manter como associações civis para manter os benefícios desse tipo de formato de administração. O objetivo da criação do novo tipo de empresa foi para que houvesse a

Quais times são SAF no Brasil?

Na Série A do Campeonato Brasileiro há seis times que são oficialmente SAF.: Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá e Vasco. O Red Bull Bragantino é um clube-empresa. O clube aderiu a esse formato antes da sanção da Lei da SAF.

Qual seria o valor da SAF do Flamengo e do Palmeiras?

Para se calcular o valor de uma SAF são considerados diversos fatores. Entre eles estão o valor da marca, tamanho da dívida (caso haja) e o patrimônio do futebol (centro de treinamento, estádios, etc). Além disso, depende da porcentagem do futebol que será vendida. O Cruzeiro e Botafogo, por exemplo, venderam 90%. Já o Vasco, 70%.

Veja também

Futebol Foto no avião, telão no aeroporto: torcida se prepara para receber Diego Souza