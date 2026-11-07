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fórmula 1 Saiba o que o campeão Antonelli falou sobre a presença de dois pilotos brasileiros na Fórmula 1 Gabriel Bortoleto pela Audi e Rafael Câmara pela Haas voltam a colocar o país em destaque na categoria

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá um significado ainda mais especial neste fim de semana. Dois pilotos brasileiros estarão em casa para a corrida: Gabriel Bortoleto pela Audi e Rafael Câmara, que fará sua estreia pela Haas após a saída de Esteban Ocon.

A última vez que dois brasileiros estiveram juntos no grid foi em 2016. Já o último brasileiro a vencer em casa foi Felipe Massa, pela Ferrari, em 2008.

Os dois pilotos contarão com o apoio da torcida brasileira — e também de Kimi Antonelli, campeão mundial de 2026.

O piloto italiano de 20 anos não poupou elogios aos brasileiros e projetou futuras disputas ao lado da dupla.

— Encontrei o Rafa. Como vocês sabem, ele é um grande amigo meu. Corri com ele desde o kart até a Fórmula Regional. Depois, chegamos à Fórmula 2 e, agora, à Fórmula 1. Acho que os dois são pilotos incríveis, muito rápidos. Especialmente o Rafa. Também tenho uma ótima relação com o Bortoleto, mas conheço o Rafa um pouco melhor. É muito legal vê-lo correndo neste fim de semana — contou Antonelli.





O campeão da categoria fez mais elogios:

— Acho muito legal o fato de termos dois pilotos brasileiros na pista neste fim de semana, disputando a corrida. Espero poder disputar com eles no futuro. Acho que eles merecem ter um carro rápido, porque são muito talentosos. Espero que, em breve, estejamos todos disputando as primeiras posições. Mas é muito bom. E, como eu disse, são dois pilotos incríveis.

Antonelli se tornou o mais jovem da história a ser campeão da Fórmula 1. O título veio no Grande Prêmio do México, quando o piloto chegou em 3º lugar na corrida para conquistar o troféu inédito na carreira e entrar para o hall dos campeões da principal categoria do automobilismo.

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