Saiba o que você não pode perder nesta terça (10) nos Jogos Olímpicos de Inverno
Ilia Malinin, destaque da patinação de gelo poderá fazer manobra inédita na modalidade
O americano Ilia Malinin, de 21 anos, chegou como um dos favoritos ao ouro na patinação do gelo, nos Jogos de Inverno de Milano-Cortina, na Itália. Mas, além do pódio, o jovem bicampeão mundial também busca fazer história na modalidade.
O “deus dos quádruplos”, como é conhecido nas redes sociais por conta de sua manobra característica de quatro rotações e meia, tem uma carta na manga e, para as eliminatórias do programa curto individual, que ocorrem nesta terça-feira, às 14h30 (horário de Brasília), o jovem atleta tem chances de “turbinar” o seu próprio apelido e se tornar uma “entidade” superior, chegando às rotações quíntuplas. Seria a primeira vez que um atleta apresentaria o movimento em uma Olimpíada de Inverno.
Filho dos patinadores artísticos olímpicos Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, Ilia ele já ajudou no ouro por equipes conquistado no último domingo, fazendo um salto mortal — movimento que estava proibida há 50 anos na modalidade, e que voltou a ser aceita nesta edição olímpica — dando a pontuação necessária para os Estados Unidos triunfarem na última rodada contra o Japão, que estava com a mesma pontuação.
— Tenho certeza de que pelo menos um ou dois quíntuplos podem ser possíveis — disse Malinin, sobre o progresso no movimento.
Embora seja difícil cravar que ele irá fazer o movimento nesta terça-feira, a certeza na prova é de que os sete quádruplos pelos quais ficou conhecido sejam feitos dentro do tempo de 2 minutos e 40 segundos de apresentação.
A modalidade individual em que Malinin participa é divida em dois programas. Curto e longo. Na outra divisão a ser pontuada pelos juízes, o programa longo — também conhecido como programa livre — tem quatro minutos de duração. Outra diferença é a obrigatoriedade de se realizar sete elementos - como salto triplo e combinação de giros com apenas uma troca de pé.
Na sequência livre há menos movimentos estabelecidos e maior espaço para a criatividade do competidor.
Time Brasil estreia
Já no esqui cross-country sprint, modalidade em que os atletas percorrem pequenos circuitos de 1,5 quilômetro competindo contra o tempo, haverá finalmente a “avalanche” brasileira. Três atletas farão suas respectivas estreias na competição.
A prova de classificação das paulistas Bruna Moura e Eduarda Ribeira iniciará às 5h15, no Tesero Cross-Country Skiing Stadium. No mesmo local, Manex Silva também terá a chance de se classificar, mas às 5h50. Em ambos os casos, eles precisam figurar entre os 30 primeiros para passar às quartas de final; depois haverá novos cortes até a semifinal e a grande decisão, todas no mesmo dia.
A transmissão dos esportes será feita pelo Sportv2 (canal fechado) e Cazetv (Youtube).
Confira programação de terça-feira
Esqui cross-country (com brasileiros)
Sprint (velocidade)
5h15: Classificatória feminina
5h55: Classificatória masculina
7h45: Quartas de final feminino
8h15: Quartas de final masculina
8h45: Semifinal feminina
8h57: Semifinal masculina
9h13: Final feminina
9h25: Final masculina
Esqui alpino
6h30: Final no Downhill combinado por equipes feminino
10h: Final Slalom
Patinação de velocidade em pista curta
6h30: Classificatórias 500m feminino
7h10: Classificatórias 1000m masculino
7h59: Quartas de final Revezamento por equipes
8h34: Semifinal revezamento por equipes
09h03: Final revezamento por equipes
Esqui estilo livre
7h15: Classificatórias categoria esqui Moguls
8h30: Final Slopestyle
10h15: Classificatórias Moguls
Hóquei no gelo
8h10: Primeira Fase - Japão x Suécia
12h40: Primeira Fase -Itália x Alemanha
16h10: Primeira Fase - Canadá x Estados Unidos
17h10: Primeira Fase - Finlândia x Suíça
Biatlo
9h30: Final individual 20km
Curling
10h05: Disputa de bronze entre Grã-Bretanha x Itália
14h05: Final Suécia x Estados Unidos
Luge
13h: Terceira descida individual feminino
14h34: Final Quarta descida individual feminino
Patinação no gelo
14h30: Programa curto individual masculino
Salto com Esqui
14h45: Classificatórias - pista normal por equipes
16h: Final - pista normal por equipes