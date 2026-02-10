Ter, 10 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESPORTES

Saiba o que você não pode perder nesta terça (10) nos Jogos Olímpicos de Inverno

Ilia Malinin, destaque da patinação de gelo poderá fazer manobra inédita na modalidade

Reportar Erro
Ilia Malinin, durante as finais da patinação no gelo em equipe, fazendo um salto mortal que esteve proibido por 50 anos e voltou a ser permitido em 2024 Ilia Malinin, durante as finais da patinação no gelo em equipe, fazendo um salto mortal que esteve proibido por 50 anos e voltou a ser permitido em 2024  - Foto: WANG Zhao / AFP

O americano Ilia Malinin, de 21 anos, chegou como um dos favoritos ao ouro na patinação do gelo, nos Jogos de Inverno de Milano-Cortina, na Itália. Mas, além do pódio, o jovem bicampeão mundial também busca fazer história na modalidade.

O “deus dos quádruplos”, como é conhecido nas redes sociais por conta de sua manobra característica de quatro rotações e meia, tem uma carta na manga e, para as eliminatórias do programa curto individual, que ocorrem nesta terça-feira, às 14h30 (horário de Brasília), o jovem atleta tem chances de “turbinar” o seu próprio apelido e se tornar uma “entidade” superior, chegando às rotações quíntuplas. Seria a primeira vez que um atleta apresentaria o movimento em uma Olimpíada de Inverno.

Filho dos patinadores artísticos olímpicos Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, Ilia ele já ajudou no ouro por equipes conquistado no último domingo, fazendo um salto mortal — movimento que estava proibida há 50 anos na modalidade, e que voltou a ser aceita nesta edição olímpica — dando a pontuação necessária para os Estados Unidos triunfarem na última rodada contra o Japão, que estava com a mesma pontuação.

— Tenho certeza de que pelo menos um ou dois quíntuplos podem ser possíveis — disse Malinin, sobre o progresso no movimento.

 

Leia também

• Jogos Olímpicos de Inverno: Lindsey Vonn teve fratura complexa na tíbia esquerda

• CBF divulga datas e horários dos jogos da 1ª fase da Copa do Brasil

• Esqui cross-country abre a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026

Embora seja difícil cravar que ele irá fazer o movimento nesta terça-feira, a certeza na prova é de que os sete quádruplos pelos quais ficou conhecido sejam feitos dentro do tempo de 2 minutos e 40 segundos de apresentação.

A modalidade individual em que Malinin participa é divida em dois programas. Curto e longo. Na outra divisão a ser pontuada pelos juízes, o programa longo — também conhecido como programa livre — tem quatro minutos de duração. Outra diferença é a obrigatoriedade de se realizar sete elementos - como salto triplo e combinação de giros com apenas uma troca de pé.

Na sequência livre há menos movimentos estabelecidos e maior espaço para a criatividade do competidor.

Time Brasil estreia
 

Manex Silva treinando antes da classificatória no Esqui Cross-Country Manex Silva treinando antes da classificatória no Esqui Cross-Country — Foto: Gabriel Heusi/COB


Já no esqui cross-country sprint, modalidade em que os atletas percorrem pequenos circuitos de 1,5 quilômetro competindo contra o tempo, haverá finalmente a “avalanche” brasileira. Três atletas farão suas respectivas estreias na competição.

A prova de classificação das paulistas Bruna Moura e Eduarda Ribeira iniciará às 5h15, no Tesero Cross-Country Skiing Stadium. No mesmo local, Manex Silva também terá a chance de se classificar, mas às 5h50. Em ambos os casos, eles precisam figurar entre os 30 primeiros para passar às quartas de final; depois haverá novos cortes até a semifinal e a grande decisão, todas no mesmo dia.

A transmissão dos esportes será feita pelo Sportv2 (canal fechado) e Cazetv (Youtube).

Confira programação de terça-feira

Esqui cross-country (com brasileiros)

Sprint (velocidade)

5h15: Classificatória feminina

5h55: Classificatória masculina

7h45: Quartas de final feminino

8h15: Quartas de final masculina

8h15: Quartas de final masculina

8h45: Semifinal feminina

8h57: Semifinal masculina

9h13: Final feminina

9h25: Final masculina

Esqui alpino

6h30: Final no Downhill combinado por equipes feminino

10h: Final Slalom

Patinação de velocidade em pista curta

6h30: Classificatórias 500m feminino

7h10: Classificatórias 1000m masculino

7h59: Quartas de final Revezamento por equipes

8h34: Semifinal revezamento por equipes

09h03: Final revezamento por equipes

Esqui estilo livre

7h15: Classificatórias categoria esqui Moguls

8h30: Final Slopestyle

10h15: Classificatórias Moguls

Hóquei no gelo

8h10: Primeira Fase - Japão x Suécia

12h40: Primeira Fase -Itália x Alemanha

16h10: Primeira Fase - Canadá x Estados Unidos

17h10: Primeira Fase - Finlândia x Suíça

Biatlo

9h30: Final individual 20km

Curling

10h05: Disputa de bronze entre Grã-Bretanha x Itália

14h05: Final Suécia x Estados Unidos

Luge

13h: Terceira descida individual feminino

14h34: Final Quarta descida individual feminino

Patinação no gelo

14h30: Programa curto individual masculino

Salto com Esqui

14h45: Classificatórias - pista normal por equipes

16h: Final - pista normal por equipes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter