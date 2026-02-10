A- A+

ESPORTES Saiba o que você não pode perder nesta terça (10) nos Jogos Olímpicos de Inverno Ilia Malinin, destaque da patinação de gelo poderá fazer manobra inédita na modalidade

O americano Ilia Malinin, de 21 anos, chegou como um dos favoritos ao ouro na patinação do gelo, nos Jogos de Inverno de Milano-Cortina, na Itália. Mas, além do pódio, o jovem bicampeão mundial também busca fazer história na modalidade.



O “deus dos quádruplos”, como é conhecido nas redes sociais por conta de sua manobra característica de quatro rotações e meia, tem uma carta na manga e, para as eliminatórias do programa curto individual, que ocorrem nesta terça-feira, às 14h30 (horário de Brasília), o jovem atleta tem chances de “turbinar” o seu próprio apelido e se tornar uma “entidade” superior, chegando às rotações quíntuplas. Seria a primeira vez que um atleta apresentaria o movimento em uma Olimpíada de Inverno.

Filho dos patinadores artísticos olímpicos Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, Ilia ele já ajudou no ouro por equipes conquistado no último domingo, fazendo um salto mortal — movimento que estava proibida há 50 anos na modalidade, e que voltou a ser aceita nesta edição olímpica — dando a pontuação necessária para os Estados Unidos triunfarem na última rodada contra o Japão, que estava com a mesma pontuação.

— Tenho certeza de que pelo menos um ou dois quíntuplos podem ser possíveis — disse Malinin, sobre o progresso no movimento.





Embora seja difícil cravar que ele irá fazer o movimento nesta terça-feira, a certeza na prova é de que os sete quádruplos pelos quais ficou conhecido sejam feitos dentro do tempo de 2 minutos e 40 segundos de apresentação.

A modalidade individual em que Malinin participa é divida em dois programas. Curto e longo. Na outra divisão a ser pontuada pelos juízes, o programa longo — também conhecido como programa livre — tem quatro minutos de duração. Outra diferença é a obrigatoriedade de se realizar sete elementos - como salto triplo e combinação de giros com apenas uma troca de pé.

Na sequência livre há menos movimentos estabelecidos e maior espaço para a criatividade do competidor.

Time Brasil estreia



Manex Silva treinando antes da classificatória no Esqui Cross-Country — Foto: Gabriel Heusi/COB



Já no esqui cross-country sprint, modalidade em que os atletas percorrem pequenos circuitos de 1,5 quilômetro competindo contra o tempo, haverá finalmente a “avalanche” brasileira. Três atletas farão suas respectivas estreias na competição.

A prova de classificação das paulistas Bruna Moura e Eduarda Ribeira iniciará às 5h15, no Tesero Cross-Country Skiing Stadium. No mesmo local, Manex Silva também terá a chance de se classificar, mas às 5h50. Em ambos os casos, eles precisam figurar entre os 30 primeiros para passar às quartas de final; depois haverá novos cortes até a semifinal e a grande decisão, todas no mesmo dia.

A transmissão dos esportes será feita pelo Sportv2 (canal fechado) e Cazetv (Youtube).

Confira programação de terça-feira

Esqui cross-country (com brasileiros)

Sprint (velocidade)

5h15: Classificatória feminina

5h55: Classificatória masculina

7h45: Quartas de final feminino

8h15: Quartas de final masculina

8h45: Semifinal feminina

8h57: Semifinal masculina

9h13: Final feminina

9h25: Final masculina

Esqui alpino

6h30: Final no Downhill combinado por equipes feminino

10h: Final Slalom

Patinação de velocidade em pista curta

6h30: Classificatórias 500m feminino

7h10: Classificatórias 1000m masculino

7h59: Quartas de final Revezamento por equipes

8h34: Semifinal revezamento por equipes

09h03: Final revezamento por equipes

Esqui estilo livre

7h15: Classificatórias categoria esqui Moguls

8h30: Final Slopestyle

10h15: Classificatórias Moguls

Hóquei no gelo

8h10: Primeira Fase - Japão x Suécia

12h40: Primeira Fase -Itália x Alemanha

16h10: Primeira Fase - Canadá x Estados Unidos

17h10: Primeira Fase - Finlândia x Suíça

Biatlo

9h30: Final individual 20km

Curling

10h05: Disputa de bronze entre Grã-Bretanha x Itália

14h05: Final Suécia x Estados Unidos

Luge

13h: Terceira descida individual feminino

14h34: Final Quarta descida individual feminino

Patinação no gelo

14h30: Programa curto individual masculino

Salto com Esqui

14h45: Classificatórias - pista normal por equipes

16h: Final - pista normal por equipes

