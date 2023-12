Saiba onde assistir ao clássico entre Athletic de Bilbao x Atlético de Madrid

A- A+

Duas das melhores equipes da atual temporada do Campeonato Espanhol se enfrentam neste sábado (16), às 12h15, com transmissão da ESPN2/Star+. No Estádio de San Mamés, o Athletic de Bilbao (quinto) recebe o Atlético de Madrid (terceiro), em confronto que guarda grande história.

História da rivalidade

Fundado em 1898 por britânicos, o Athletic de Bilbao assumiu logo cedo como um dos clubes protagonistas do futebol espanhol. Anos mais tarde, em 1903, torcedores do time basco decidiram criar uma filial na capital, fundando o Athletic clube de Madrid.

A filial prosperou ao ponto de conquistar vagas em competições nacionais, mas eram impedida de participar pelo sua ligação com a matriz em Bilbao. Dessa forma, em 1921 houve a desfiliação e o Atleti passou a trilhar a sua própria história.

Por conta dessa relação histórica que se explica o fato da similaridade entre os escudos, dos uniformes e do nome do clube. Além disso, os clubes já decidiram alguns títulos históricos, fato que alimentou mais a rivalidade.

Situação atual

Donos da casa, o Athletic de Bilbao estão há oito jogos sem perder, incluindo duelo diante do Girona, líder do campeonato, fora de casa, com um empate por 1x1. Também longe de Bilbao, o time bateu o Villarreal por 3x2, além da goleada aplicada no Rayo Vallecano por 4x0.

Por outro lado, o Atlético de Madrid também vem bem. Os Colchoneros se classificaram em primeiro no Grupo E da Liga dos Campeões, de maneira invicta, aliando o fato de também ter os dois maiores artilheiros da competição internacional, Griezmann e Morata, ambos com cinco gols.

Ficha técnica

Athletic de Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes e Lekue; Ruiz Inigo, Prados, Nico Williams, Sancet e Iñaki Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Gímenez e Witsel; Molina; De Paul, Koke, Saúl e Samuel Lino; Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone.

Dia: 16/12

Horário: 12h15

Local: Estádio San Mamés

