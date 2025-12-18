A- A+

FUTEBOL Saiba onde assistir ao sorteio ao vivo da Pré-Libertadores 2026 com Botafogo e Bahia Evento acontecerá na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, a partir das 12h (de Brasília)

Botafogo e Bahia vão descobrir, nesta quinta-feira (18), os seus adversários na Pré-Libertadores.

A Conmebol sorteia os duelos das primeiras fases da competição de 2026, a partir das 12h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

O evento também vai desenhar o chaveamento para uma possível terceira fase prévia.

Os potes foram definidos pela posição no ranking da Conmebol, divulgado nesta semana pela entidade.

Os times brasileiros entram apenas na segunda fase e encaram dois confrontos de mata-mata na tentativa de garantir um lugar nos grupos.

Bahia e Botafogo não podem se enfrentar na Fase 2, mas o sorteio pode prever um possível confronto na Fase 3.

Onde assistir ao sorteio da Pré-Libertadores

O sorteio da Pré-Libertadores será transmitido pelo canal da Conmebol Libertadores no YouTube, pelo streaming Disney+ e pela ESPN.

Quais os potes do sorteio da Pré-Libertadores

Fase 1

Pote 1: Alianza Lima-PER; Deportivo Táchira-VEN e Universidad Católica-EQU

Pote 2: Bolívia 4 (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo); 2 de Mayo-PAR e Juventud de Las Piedras-URU.

Fase 2

Pote 1: Botafogo; Sporting Cristal-PER; Guaraní-PAR; Independiente Medellín-COL; Argentino Juniors-ARG; Bahia; Huachipato-CHI; e Tolima-COL.

Pote 2: Liverpool-URU; Carabobo-VEN; O’Higgins-CHI; Bolívia 3 (The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí); Equador 3 (Barcelona ou LDU); Classificado 1ª fase (C1); Classificado 1ª fase (C2); e Classificado 1ª fase (C3)

Veja também