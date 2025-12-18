Saiba onde assistir ao sorteio ao vivo da Pré-Libertadores 2026 com Botafogo e Bahia
Evento acontecerá na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, a partir das 12h (de Brasília)
Botafogo e Bahia vão descobrir, nesta quinta-feira (18), os seus adversários na Pré-Libertadores.
A Conmebol sorteia os duelos das primeiras fases da competição de 2026, a partir das 12h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.
O evento também vai desenhar o chaveamento para uma possível terceira fase prévia.
Leia também
• Copa do Brasil: Com 10 pendurados, Vasco e Corinthians passam "ilesos" para segundo jogo da final
• Filipe Luís nega ter recebido proposta da Europa e elogia Flamengo: 'Tenho muito orgulho deles'
• Léo Condé nega conversas para treinar o Sport
Os potes foram definidos pela posição no ranking da Conmebol, divulgado nesta semana pela entidade.
Os times brasileiros entram apenas na segunda fase e encaram dois confrontos de mata-mata na tentativa de garantir um lugar nos grupos.
Bahia e Botafogo não podem se enfrentar na Fase 2, mas o sorteio pode prever um possível confronto na Fase 3.
Onde assistir ao sorteio da Pré-Libertadores
O sorteio da Pré-Libertadores será transmitido pelo canal da Conmebol Libertadores no YouTube, pelo streaming Disney+ e pela ESPN.
Quais os potes do sorteio da Pré-Libertadores
Fase 1
Pote 1: Alianza Lima-PER; Deportivo Táchira-VEN e Universidad Católica-EQU
Pote 2: Bolívia 4 (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo); 2 de Mayo-PAR e Juventud de Las Piedras-URU.
Fase 2
Pote 1: Botafogo; Sporting Cristal-PER; Guaraní-PAR; Independiente Medellín-COL; Argentino Juniors-ARG; Bahia; Huachipato-CHI; e Tolima-COL.
Pote 2: Liverpool-URU; Carabobo-VEN; O’Higgins-CHI; Bolívia 3 (The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí); Equador 3 (Barcelona ou LDU); Classificado 1ª fase (C1); Classificado 1ª fase (C2); e Classificado 1ª fase (C3)