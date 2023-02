Saiba onde assistir e confira escalações de Manchester United e Barcelona, pela Liga Europa

A- A+

Após um duelo muito equilibrado e que acabou empatado pelo placar de 2x2 no jogo de ida, Manchester United e Barcelona decidirão uma vaga para as oitavas da Liga Europa, nesta quinta-feira (23), pelo duelo de volta. Com transmissão da TV Cultura e do Star+, a bola rola a partir das 17h, em Old Trafford.

No jogo de ida. os times protagonizaram uma partida digna de suas histórias, com idas e vindas, muita emoção e equilíbrio. Dessa forma, é esperado o mesmo para o segundo jogo. Contudo, o Barcelona terá desfalques importantes para o confronto.

Pedri, que vinha sendo o jogaodor barcelonista que mais estava decidindo jogos, está fora por lesão que lhe tirou da partida de ida ainda no primeiro tempo. Ainda mais, Gavi, outro importante pilar do meio campo culé, está fora por suspensão. Os jovens jogadores se somam a Dembelé como desfalques. O alívio para Xavi é a volta de Busquets, capitão da equipe. Por outro lado, o Manchester não perdeu nenhum jogador por suspensão ou lesão, podendo até contar com a volta de Antony.

As equipes venceram nas partidas domésticas neste final de semana. O Barça derrotou o Cadiz pelo placar de 2x0, por La Liga. Enquanto o United bateu o Leicester por 3x0, na Premier League.

Marcus Rashford manteve os excelentes números, deixou sua marca por duas vezes diante do Leicester e agora são 16 gols nos últimos 17 jogos para o atacante inglês. Por outro lado, Lewandowski voltou a balançar as redes após três partidas sem marcar, no último domingo (18).

Nas últimas cinco partidas que as equipes fizeram, melhor para a equipe da Catalunha, que venceu quatro e ficou na igualdade na última quinta-feira. Os ingleses não vencem o Barça desde 2008.

Prováveis escalações

Manchester United - Técnico: Erik Ten Hag

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw e Malacia; Casemiro, Fred e Bruno Fernandes; Sancho (Garnacho), Rashford e Waghorst.

Barcelona - Técnico: Xavi

Ter Stegen; Koundé, Araujo, Alonso e Alba; Busquets, De Jong, Kessié e Sergi Roberto; Raphinha e Lewandowski.

Onde assistir: TV Cultura e Star+

Horário: 17h

Local: Estádio de Old Trafford / Manchester / Inglaterra

Árbitro: Clément Turpin (França)

Assitentes: Nicolas Danos e Banjamin Pages (França)

