Saiba onde assistir e confira prováveis escalações de Napoli x Frankfurt, jogo de volta da Champions

Equipe sensação da temporada européia, o Napoli aproveitou o menor desafio técnico que o Eintracht Frankfurt impôs e venceu os alemães por 2x0 no jogo de ida, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Desta vez, jogando em seus domínios, o time italiano carrega amplo favoritismo para defender a vantagem acumulada. As equipes sobem ao gramado nesta quarta-feira (15), às 17h, no Estádio Diego Maradona. O confronto terá transmissão da TNT Sports / HBO Max.

No primeiro jogo entre as equipes, a equipe napolitana mostrou as credenciais. Apesar do placar de 2x0, a sensação foi que o placar ficou barato para os alemães, além dos gols de Osimhen e Di Lorenzo. Os Azuis ainda perderam um pênalti com Kvaratskhelia, e Osimhen teve seu segundo gol anulado.

Líderes do Calcio com 18 pontos a mais que o vice-líder e primeiro colocado do Grupo A da Champions, onde tinha dois clubes campeões (Liverpool e Ajax), o atual elenco do Napoli permite que o torcedor Partenopeo sonhe com as glórias em que o clube não alcança desde os tempos de Maradona.

Luciano Spalletti, treinador napolitano, sabe do peso da temporada que o time vem fazendo, da esperança provocada nos torcedores e da responsabilidade que o grupo tem. “Nossa cidade está acostumada com grandes histórias e grandes personagens. Temos a ambição de fazer parte da história e nos tornarmos grandes personagens desta cidade”.

Além da grande desvantagem, o Eintracht Frankfurt não poderá contar com o artilheiro da equipe, o francês Kolo Muani, que foi expulso na partida de ida. Ainda mais, os alemães também não terão a presença dos torcedores. Numa ação da Prefeitura de Napóles, os torcedores do Eintracht estão proibidos de comparecerem ao estádio. A justificativa é dada para “prevenir riscos à ordem e à segurança pública". Em nota, o Napoli disse que estava altamente preocupado com a possibilidade de desordem. A medida é em resposta aos tumultos causados em Frankfurt, na semana da partida de ida.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka e Buta; Sow, Rode e Max; Kamada, Gotze e Borré

Onde assistir: TNT Sports/HBO Max

Horário: 17h

Local: Estádio Diego Maradona (Nápoles/Itália)



