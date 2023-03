A- A+

Futebol Internacional Saiba onde assistir a França x Holanda pela eliminatórias da Euro e confira prováveis escalações Partida marca o inicio do ciclo do atacante Kyllian Mbappé como capitão da França

Iniciando novos ciclos, França e Holanda medem forças nesta sexta-feira (24), a partir das 16h45, pela primeira rodada das Eliminatórias da Eurocopa, no Stade de France. A partida terá transmissão para o Brasil pela Sportv e Star+.

Vindo de um vice-campeonato mundial, a França, ainda sob o comando do treinador Didier Deschamps, teve algumas despedidas importantes no selecionado. Nomes como Hugo Lloris - capitão nas três últimas Copas do Mundo- e Raphael Varane se aposentaram da Seleção Francesa após a Copa do Mundo do Catar 2022.

Para o novo ciclo, Kylian Mbappé foi o escolhido para ser o novo capitão dos Les Bleus. Segundo a mídia internacional, a escolha desagradou Antoine Griezmann, líder e peça chave da equipe nos últimos anos, que contava por ter a oportunidade de vestir a braçadeira.

"Falei com Antoine porque ele estava desapontado e isso é compreensível. Eu disse a ele que em seu lugar eu poderia ter tido a mesma reação. Ele é talvez o ou um dos jogadores mais importantes da Era Didier Deschamps. Ele tem uma experiência na seleção da França que eu não tenho, que é estimada por todo o grupo. Precisamos dele e de sua alegria de viver. Viveremos de mãos dadas, lado a lado. Se ele tiver algo a dizer, sentarei e ouvirei. Pois, você não deve fechar a porta para ninguém. Todos são livres para se expressar neste grupo", disse Mbappé sobre o assunto, em coletiva de imprensa.

Por outro lado, a Holanda vive uma nova época, com um novo comandante. Após a saída de Van Gaal, o ídolo e ex-capitão da seleção, Ronald Koeman, inicia como novo selecionador da Laranja Mecância.

Apesar da esperança de um novo começo, o início de Koeman já se mostrou desafiador. Frankie De Jong e Steven Bergwijn foram cortados por lesão. Ainda mais, De Ligt, Botman, Gakpo, Veerman e Veerbruggen foram dispensados após um surto viral na delegação holandesa.

Prováveis escalções

França: Maignan;Koundé, Konaté, Upamecano e T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni e Rabiot; Coman, Kolo Muani e Mbappé.

Países Baixos: Cilessen; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, Wijnaldum, De Roon, Berghuis (Malacia); Depay, Weghorts e Malen.

Onde assistir: Sportv e Star+

Horário: 16h45

Local: Stade de France (Saint-Denis/França)

