Saiba onde assistir a Juventus x Lazio, pelas quartas de final da Copa da Itália

Nesta quinta-feira (2), a Juventus receberá a Lazio, no Allianz Stadium, em jogo único das quartas de final da Copa da Itália. A bola rola às 17h e a partida contará com transmissão da ESPN 4.

A Juve, maior vencedora do torneio, busca sua 15ª taça da competição. A equipe de Turim enxerga a competição como a maior possibilidade de conquistar um título nesta temporada. Visto que foi punida com a perda de pontos na Serie A, e agora se vê muito longe da Napoli, líder da Serie A, e com chances remotas de conseguir qualquer vaga em competições europeias. Além da punição, a Velha Senhora não vive bom momento, tendo perdido a última partida em casa diante do Monza por 2x0.

Por outro lado, a Lazio vive bom momento na temporada e não perde há cinco jogos, incluindo, entre eles, uma sonora goleada sobre o Milan por 4x0. Contudo, o retrospecto recente da equipe Biancoceleste contra o próximo adversário não é bom. Nos últimos cinco confrontos, três vitórias bianconeres e dois empates. A equipe da capital busca o título que não vem desde 2019.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj; Milenkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto; Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson

Juventus: Szczesny; Danili, Bremer e Alexsandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot e Kostic; Di Maria e Kean

Local: Allianz Stadium (Turim/Itália)

Horário: 17h

