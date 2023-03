A- A+

CHAMPIONS LEAGUE Saiba onde assistir Porto x Inter de Milão, pelo jogo de volta das oitavas da Champions League Equipe portuguesa precisa reverter vantagem italiana, no Estádio do Dragão

Em um dos duelos mais equilibrados da fase atual, o Porto recebe a Inter de Milão pela segunda perna das oitavas de final da Champions League, nesta terça-feira (14), às 17h, no Estádio do Dragão. A partida terá transmissão do Space/Hbo Max.

Na partida de ida, na Itália, as equipes mostraram estarem bem equiparadas. Com boas chances para os dois lados, Diogo Costa e Onana mantiveram o placar inalterado até os minutos finais, fruto de verdadeiros milagres de ambos arqueiros, contudo, aos 41 minutos da etapa final, Lukaku conseguiu dar a vantagem para a equipe interista.

Porto e Inter vivem situações semelhantes na temporada, ambos clubes são os vice-líderes nos seus campeonatos domésticos. Os Dragões estão oito pontos atrás do Benfica, enquanto a Inter mal consegue enxergar o Napoli, 18 pontos na frente.

Para o jogo de volta, Simone Inzaghi não terá Gosens disponível, o ala nerazzurri sofreu lesão no último jogo do Calcio. Por outro lado, Sérgio Conceição não contará com Otávio, expulso no jogo de ida e o lateral João Mário, fora por lesão.

A equipe mandante terá o árduo trabalho de reverter a vantagem conquistada pelos adversários na ida. Para isso, Sérgio Conceição trouxe um discurso mais consevador e pragmático. "Temos de preparar o jogo de acordo com o que somos como equipa. Nestes jogos de altíssimo nível é que temos de jogar da forma que nos sentimos mais confortáveis no jogo. Se nos adaptarmos muito ao adversário, pode não correr tão bem".

Escalações prováveis:

Porto | Técnico: Sérgio Conceição

Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu; Grujić, Uribe, Eustáquio, Galeno; Taremi, Toni Martínez.

Inter de Milão | Técnico: Simone Inzaghi

Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Lukaku.

Onde assistir: Space/HBO Max

Horário: 17h

Local: Estádio do Dragão (Portugal)

