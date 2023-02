A- A+

Futebol Saiba onde assistir São Bernardo x Náutico, nesta quarta (1º), pela Copa do Brasil Equipe paulista atravessa ótimo momento na temporada e vai jogar em casa, no Primeiro de Maio; Timbu precisa apenas de um empate para avançar à segunda fase

Náutico e São Bernardo/SP se enfrentam nesta quarta (1º), no Primeiro de Maio, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Timbu, depois de poupar os atletas no duelo perante o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, vem com força máxima para o embate que vale, além da classificação à etapa posterior, uma premiação de R$ 900 mil.

No ano passado, o Náutico foi eliminado na primeira fase para o Tocantinópolis, perdendo por 1x0. Em 2017, o Timbu também caiu logo na estreia, quando foi derrotado por 1x0 para o Guarani de Juazeiro. O técnico alvirrubro na ocasião era justamente Dado Cavacanti, que não resistiu ao tropeço e foi demitido.

Onde assistir?

O jogo entre Náutico e São Bernardo/SP será transmitido pelo streaming da Globo, o Globoplay.

Prováveis escalações e arbitragem



São Bernardo/SP



Alex Alves; Alex Reinaldo, Hélder, Romércio, Rafael Vaz e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Henrique Lordelo e Felipe Marques; Matheus Régis e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi



Náutico



Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Gabriel Santiago (Jean Mangabeira); Kayon, Paul Villero e Júlio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Primeiro de Maio (São Bernardo/SP)

Horário: 20h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR). Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta

