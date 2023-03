A- A+

Copa do Brasil Saiba onde assistir a Tombense x Retrô, partida valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil Fênix de Camaragibe viaja para Minas Gerais atrás da classificação

De olho em premiação de mais de R$ 2 milhões, o Retrô visita Tombense em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto desta quarta-feira (8) tem a bola rolando a partir das 21h30 e terá transmissão do Sportv e Premiere. Passará de fase quem vencer no tempo normal. Se for empate, a partida será decidia nos pênaltis.

Segundo colocado no Campeonato Pernambucano e virtual classificado para a segunda fase do estadual, o Retrô perdeu apenas um jogo na temporada e conquistou uma classificação heróica diante do Avaí, na primeira fase da Copa do Brasil, na Arena de Pernambuco.

Depois de ter garantido a quantia de R$ 900 mil na fase anterior, a Fênix agora busca a premiação de R$2,1 milhões diante do Tombense. Até o momento, a equipe de Camaragibe já igualou a campanha de 2021, quando também chegou na segunda fase da competição e foi eliminada pelo Corinthians, nos pênaltis. Se avançar, será a melhor campanha da história do time.

Por outro lado, o Tombense não passou de fase para disputar o título do Campeonato Mineiro. A equipe de Tombos participará do Troféu da Inconfidência, taça que definirá as demais colocações do Mineirão (5ª a 8ª posição) e as vagas em competições nacionais em 2024. Já na primeira fase da Copa do Brasil, o Gavião-Carcará conquistou a classificação com um empate por 0x0, fora de casa, contra o Caucaia-CE.

Onde assistir: Sportv e Premiere

Horário: 21h30

Local: Estádio Soares de Azevedo, Muriaé-MG

