agressão sexual Saiba por que caso Daniel Alves viverá dia-chave nesta segunda-feira Defesa do jogador vai apresentar recursos para que ele responda o processo em liberdade

Esta segunda-feira (30) marca um novo desenvolvimento na prisão de Daniel Alves, acusado de estupro por uma jovem no dia 30 de dezembro de 2022 em uma boate em Barcelona.



Preso desde o último dia 20, a defesa do jogador vai enviar hoje aos magistrados um recurso que requer a soltura imediata, para que ele possa responder o processo em liberdade.

De acordo com o jornal espanhol Fiesta, o pedido pode levar até o final da próxima semana para ser julgado. A prisão do jogador foi expedida levando em conta o "alto risco de fuga" de Alves para outro país, já que tem os recursos financeiros para tal e ainda possui dupla nacionalidade.



O advogado Cristóbal Martell argumenta que ele pode ter o passaporte retido pela justiça espanhola ou usar uma pulseira eletrônica para determinar que não saiu de seu apartamento na cidade.



Segundo o jornal La Vanguardia, o jogador conversa com pessoas na prisão sobre o julgamento. "Aceitarei o que vier. Saí de casa quando tinha apenas 15 anos. Superei situações muito difíceis e complicadas na minha vida. Isto será mais um que vai passar. Nada me assusta", afirmou. Ele também continua a dizer que a relação com a jovem foi consensual.

