FUTEBOL Saiba quais as justificativas de árbitro para as seis expulsões no jogo dos líderes da Série B Confusão aconteceu no empate sem gols entre Coritiba e Goiás pela Série B

O árbitro Alex Gomes Stefano justificou na súmula as seis expulsões no empate sem gols entre Coritiba e Goiás, na noite de sexta-feira, pela Série B. Os dois clubes são os primeiros colocados do torneio.



Stefano expulsou seis atletas por conduta violenta, três de cada time: Clayson, Filipe Machado e Pedro Rangel, pelo lado do Coritiba, e Marcão, Anselmo Ramon e Benítez, do Goiás.

Os jogadores se desentenderam logo após o apito final, e o árbitro foi à cabine do VAR para checar a confusão. O embate envolveu ainda membros da comissão técnica de ambas as equipes e se estendeu até o túnel de acesso do time visitante.

Cenas da confusão entre jogadores do Goiás x Coritiba pic.twitter.com/lYiPrQqYNn — Moxé Goiás (@MoxeGoias) September 13, 2025

Quatro dos envolvidos na confusão receberam cartão vermelho por "agredir com socos" um adversário. Foram eles: Anselmo Ramon, Marcão, Pedro Rangel e Benitez. Já Clayson foi expulso por "agredir com socos e pontapés" e Filipe Machado, por "agredir com um chute".





Na súmula, o árbitro destacou que apenas as punições para Filipe e Benitez aconteceram após revisão no VAR.

O Coritiba segue líder da Série B com 47 pontos, enquanto o Goiás aparece logo atrás com 45 pontos. Criciúma e Chapecoense completam o top 4.

Pela 27ª rodada, o Goiás volta a campo no sábado, dia 20, às 16h (de Brasília), diante do Paysandu, na Serrinha, em Goiânia. O Coxa vai jogar no domingo, dia 21, às 16h (de Brasília), contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

