COPA DO BRASIL Saiba quais os times nordestinos que estão na 3° fase da Copa do Brasil Náutico e Sport são os únicos pernambucanos na competição mais rentável do Brasil

25 clubes nordestinos entraram na primeira fase da Copa do Brasil deste ano. Destes 25, apenas 10 avançaram para a segunda fase da competição. Mais um mata-mata em jogo, e apenas cinco times ficaram para a terceira fase da competição mais rentável do Brasil. Vale salientar que Fortaleza e Sport, que garantiram suas vagas pela Libertadores e Copa do Nordeste respectivamente, entram nesta fase.

Para a 3° fase do torneio, os 20 classificados pelas primeiras fases (CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá-PA, ABC, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo, Grêmio e Coritiba), encontram os outros 12 que já foram previamente classificados (8 que disputam a Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza e Internacional; Cruzeiro, campeão da Série B, Paysandu, campeão da Copa Verde, Sport, vice-campeão da Copa do Nordeste, e São Paulo, classificado via Brasileirão).

Os confrontos são definidos por sorteio, que é feito com a divisão de dois potes, onde os times são divididos pelo ranking da CBF. Os times do pote 1 enfrentam os times do pote 2. Um novo sorteio define o mando de campo dos jogos.

POTE 1

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba.

POTE 2

CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá-PA, Sport e ABC.

OS NORDESTINOS

Bahia, Fortaleza (pote 1), ABC, CRB, CSA, Náutico e Sport (pote 2), são os 7 times nordestinos presentes na 3° fase da Copa do Brasil de 2023.

O SORTEIO

O sorteio ainda não tem data para acontecer, mas as partidas serão disputadas entre os dias 12 e 26 de abril, em confrontos de ida e volta.

PRIMEIRA FASE

Tuntum-MA 0x5 ABC

Sergipe 1x1 Botafogo-RJ

Retrô-PE 3x2 Avaí

Jacuipense-BA 1x4 Bahia

Parnahyba-PI 0x0 Botafogo-SP

Campinense-PB 0x2 Grêmio

Bahia de Feira de Santana 1x1 RB Bragantino

ASA-AL 1x1 Goiás

Atlético-BA 0x0 Atletico-GO

Cordino-MA 0x2 Brasil de Pelotas

Fluminense-PI 0x4 Ponte Preta

Democrata-GV 1x1 Santa Cruz

Caucaia-CE 0x0 Tombense

Iguatu-CE 1x0 América-RN

Ferroviário-CE 2x1 Resende

Falcon-SE 1x3 Volta Redonda

Botafogo-PB 1x2 Águia de Marabá-PA

São Bernardo 0x1 Náutico

Tuna Luso 0x1 CSA

Ceará 3x0 Caldense

Vitória 0x2 Nova Iguaçu

CRB 1x0 União Rondonópolis

SEGUNDA FASE

Vasco 0 (5x6) 0 ABC

Retrô-PE 0x1 Tombense

Bahia 1x0 Camboriú

América-MG 1x0 Santa Cruz

Santos 3x0 Iguatu-CE

Grêmio 3X0 Ferroviário-CE

Náutico 2x1 Vila Nova

CSA 1x0 Brusque

Ituano 1 (4x2) 1 Ceará

CRB 5x0 Operário-MS



