FUTEBOL
Saiba quais são as 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo; restam seis vagas
Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria e Escócia foram os últimos cinco países classificados
Com o fim das Eliminatórias em todos os continentes depois desta Data-Fifa de novembro, a Copa do Mundo de 2026 já tem 42 países classificados. Nesta terça-feira, oito seleções garantiram vaga para o Mundial do ano que vem.
Na Europa, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria e Escócia foram os últimos cinco classificados diretos para o maior evento mundial do futebol, que em 2026 será sediado no Canadá, Estados Unidos e México.
Já na Concacaf, após um fim de terceira fase emocionante, Panamá, Haiti, que voltará a disputar uma Copa depois de 52 anos, e a estreante Curaçao, de apenas 156 mil habitantes, carimbaram o passaporte para a Copa na América do Norte.
Apesar do fim das Eliminatórias em todos os continentes, ainda restam seis vagas para o Mundial do próximo ano em disputa, em duas repescagens, uma europeia e outra mundial. Na Uefa, 16 países lutam por quatro vagas, enquanto outras seis seleções disputam o playoff intercontinental valendo dois passaportes para a América do Norte.
A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
Confira a lista de seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026:
África do Sul (África)
Alemanha (Europa)
Arábia Saudita (Ásia)
Argélia (África)
Argentina (América do Sul)
Austrália (Ásia)
Áustria (Europa)
Bélgica (Europa)
Brasil (América do Sul)
Cabo Verde (África)
Canadá (país-sede)
Catar (Ásia)
Colômbia (América do Sul)
Coreia do Sul (Ásia)
Costa do Marfim (África)
Croácia (Europa)
Curaçao (América Central e do Norte)
Egito (África)
Equador (América do Sul)
Escócia (Europa)
Espanha (Europa)
EUA (país-sede)
França (Europa)
Gana (África)
Haiti (América Central e do Norte)
Holanda (Europa)
Inglaterra (Europa)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Marrocos (África)
México (país-sede)
Noruega (Europa)
Nova Zelândia (Oceania)
Panamá (América Central e do Norte)
Paraguai (América do Sul)
Portugal (Europa)
Senegal (África)
Suíça (Europa)
Tunísia (África)
Uruguai (América do Sul)
Uzbequistão (Ásia)