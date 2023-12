Saiba o que ainda está em jogo na última rodada da Champions League

A- A+

Principal competição de clubes do mundo, a Champions League chega na sua última rodada neste meio de semana. Entre os oito grupos do torneio, muitas disputas ainda estão em abertas, com destaque para o Grupo F, conhecido como 'grupo da morte', em que PSG, Newcastle e Milan ainda estão no páreo por uma vaga.

Nesta terça-feira (12), entram em campo os grupos A,B,C e D da Liga dos Campeões. Pelo Grupo A, chama a atenção o buraco em que se meteu o Manchester United, tricampeão do torneio. Os Red Devils chegam na última rodada na lanterna do grupo, com apenas quatro pontos. Para conquistar a classificação, os ingleses precisam vencer o já classificado Bayern de Munique e torcer pelo empate entre Copenhagen-DIN e Galatasaray-TUR, ambos com cinco pontos - os dinamarqueses estão na frente pelo critério de saldo de gols.

Já no Grupo B, as duas vagas nas oitavas de final já estão definidas. Líder, o Arsenal soma 12 pontos, enquanto que o PSV-HOL tem oito pontos e vem na segunda posição. A grande disputa do grupo fica por quem vai descer para a Liga Europa. O Lens da França, atual terceiro colocado, recebe o Sevilla. O empate classifica os franceses, enquanto que aos espanhóis só a vitória interessa.

No Grupo C, o Real Madrid conquistou a primeira colocação sem muitos problemas, vencendo todos os cinco jogos até aqui. Na briga pela segunda colocação, o Napoli tenta defender a vaga, em casa, ao receber o Braga. A equipe portuguesa além de vencer, precisa tirar três gols de saldo. Por fim, tentando cometer o 'crime' e beliscar uma vaga na Europa League, o Union Berlin precisa bater o Real e contar com tropeço do Braga.

Para fechar a terça-feira, dois confrontos diretos. Empatados com 11 pontos e já classificados, Real Sociedad e Inter de Milão brigam pela primeira colocação em jogo na Itália. Os espanhóis estão na frente pelo saldo de gols. Na outra partida, o Benfica tenta evitar o vexame de não vencer na competição e visita o Red Bull Salzburg-AUT, visando uma vaga na Liga Europa, mas precisa ganhar por quatro gols de diferença.

Quarta-feira

Pelo segundo dia de disputas, no Grupo E, separados por apenas um ponto, Atlético de Madrid e Lazio fazem confronto direto pela primeira posição, em Madrid. Na liderança momentânea, o clube espanhol tem a vantagem do empate. O Feyenoord-HOL já está garantido na Europa League e o Celtic-ESC já eliminado.

No 'grupo da morte', o Borussia Dortmund já tem vaga nas oitavas e recebe o PSG. Por sua vez, o clube francês precisa do resultado para garantir a atual segunda colocação. Correndo por fora, Newcastle e Milan se enfrentam na Inglaterra, de olho em tudo que acontece na Alemanha e torcendo pelo tropeço parisiense.

O Grupo G é o único que já está tudo definido. Manchester City líder, seguido do RB Leipzig. O Young Boys da Suíça está garantido na Liga Europa, enquanto o Estrela Vermelha não tem mais chances.

Por fim, no Grupo H, o Barcelona já está classificado e tem a primeira colocação praticamente assegurada. Os catalães visitam o Royal Antwerp da Bélgica, única equipe que não pontuou até aqui na Champions. No outro jogo, Porto e Shaktar Donetsk, empatados em pontos, fazem confronto direto em Portugal. Os Dragões possuem vantagem nos critérios de desempate.

Calendário

Terça-feira (12)

Lens x Sevilla - 14h45

PSV-HOL x Arsenal - 14h45

Napoli x Braga - 17h

Union Berlin x Real Madrid - 17h

Internazionale x Real Sociedad - 17h

Red Bull Salzburg-AUT x Benfica - 17h

Manchester United x Bayern de Munique - 17h

Copenhagen-DIN x Galatasaray-TUR - 17h

Quarta-feira (13)

RB Leipzig x Young Boys-SUI - 14h45

Estrela Vermelha-SER x Manchester City - 14h45

Atlético de Madrid x Lazio - 17h

Celtic-ESC x Feyenoord-HOL - 17h

Porto x Shaktar Donetsk - 17h

Royal Antwerp-BEL x Barcelona - 17h

