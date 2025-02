Saiba quais são os clubes brasileiros que mais exportaram jogadores nos últimos cinco anos

A- A+

Não é nenhuma novidade que o futebol brasileiro encanta o mundo todo. É comum ver o movimento de atleta deixar seu clube formador ou a equipe que defende no país para migrar ao exterior, tendo como um dos maiores sonhos jogar no Velho Continente, a Europa. Um levantamento do Sambafoot elencou os dez times que mais exportaram atletas nos últimos cinco.

No topo da lista está o Palmeiras, com 73 vendas. Na sequência, aparece o Internacional, com 65. Botafogo e Corinthians empatam com 58 atletas. Na quinta posição está o Flamengo, com 56 jogadores. Atlético-MG (50), Santos (49), Cruzeiro (48), Fluminense (47) e São Paulo (44) fecham o ranking.





O Palmeiras tem sido um dos nomes mais fortes no mercado nos últimos anos. A transferência de Endrick, jovem atacante de 18 anos, para o Real Madrid, mostra isso, na prática. Outro talento que deixou o clube foi Vitor Reis, zagueiro de 19 anos, que se transferiu para o Manchester City por cerca de €37 milhões. Já o meio-campista Luis Guilherme, de 18 anos, foi negociado com o West Ham por €25 milhões.

Entre os clubes que mais receberam atletas brasileiros nos últimos cinco anos, Portugal dispara como favorito. Portimonense, Nacional e Santa Clara são as equipes que mais contrataram "brazucas".

Veja o ranking:

Portimonense (Portugal): 18 jogadores

Independiente (Argentina): 17 jogadores

Nacional (Portugal): 16 jogadores

Santa Clara (Portugal): 16 jogadores

RWD Molenbeek (Bélgica): 16 jogadores

Entre os países que mais exportaram jogadores, o Brasil também segue sendo líder, estando no topo do Relatório Global de Transferências da Fifa em 2024, com 1.289 jogadores negociados.

Brasil - 1.289

França - 1.033

Argentina - 905

Inglaterra - 535

Espanha - 458

Colômbia - 448

Alemanha - 446

Croácia - 407

Croácia - 385

Sérvia - 380

Veja também