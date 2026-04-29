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FUTEBOL Saiba quais são os jogadores que podem deixar os seus clubes no Brasil ainda antes da Copa Hulk, Barboza, Neymar e Cebolinha estão na mira de outros times e podem ser transferidos

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A semana está cheia nos bastidores dos clubes brasileiros que buscam reforço ainda para esta temporada. Diferentes jogadores podem deixar os seus times e defenderem outra camisa também da Série A do Campeonato Brasileiro, além de receberem propostas de fora do país.



Entre elas, algumas chamaram a atenção, como o atacante Hulk, que não participou do jogo do Atlético-MG contra o Flamengo, no último domingo (26). Uma das justificativas é a de que ele completaria 13 jogos pelo Brasileiro, limite para impedi-lo de defender outro clube no mesmo campeonato ainda nesta temporada. Além dele, Neymar pode deixar o Santos, Barboza pode sair do Botafogo e Everton Cebolinha pode se despedir do Flamengo.

Veja abaixo como está a situação de cada um deles.

Neymar

O brasileiro de 34 anos está na mira do clube americano FC Cincinnati. Na última sexta-feira (24), o site esportivo americano The Athletic, vinculado ao jornal The New York Times, avaliou que o jogador está em boa forma e que a liga americana MLS (Major League Soccer) tem chamado a atenção de astros do futebol mundial, depois do que chamou de sucesso comercial de Messi no Inter Miami.





Neymar com a camisa do Santos // Miguel Schincariol / AFP

No entanto, a publicação ponderou que caso a transferência de Neymar ocorra no meio do ano, antes do fim de seu contrato com o Santos, que vai até o fim de 2026, o clube americano teria que vender de um a três de seus jogadores mais bem pagos. Na última quarta-feira (23), o apresentador Neto, da Band, afirmou que representantes do FC Cincinnati já estariam no Brasil para tratar das negociações com o Santos, e que envolveria também a gigante da tecnologia Apple, patrocinadora da liga.

Everton Cebolinha

No Flamengo desde 2022, Cebolinha voltou a atuar bem pelo clube carioca e se tornou opção constante para o treinador Leonardo Jardim e também já vinha jogando com Filipe Luís. Seu contrato, no entanto, vai até o fim deste ano, e o Corinthians, que acaba de trocar de comando e agora tem Fernando Diniz à frente do clube, demostra interesse pelo jogador.





No Flamengo desde 2022, Cebolinha voltou a atuar bem pelo clube carioca // Gilvan de Souza / CRF

Embora as negociações estejam avançando, o atual salário do ponta no clube carioca seria um problema a ser resolvido pelas partes. O jogador receberia cerca de R$ 1,2 milhões por mês.

Hulk

O atacante já teria conversado com o Fluminense para uma possível transferência na virada do ano. No entanto, o negócio não foi feito para que ele trocasse Belo Horizonte pelo Rio de Janeiro.



Depois de novas conversas, sua equipe estaria conversando novamente com o tricolor, segundo publicou o colunista Diogo Dantas. A dúvida é se Hulk seria liberado de graça ou sob compensação financeira, já que tinha pendências com o clube mineiro.



Hulk, atacante do Atlético-MG // X/Reprodução





Ele tem 39 anos e contrato até o fim deste ano. Em uma negociação interna, seria possível ainda o atleta fosse trocasse de clube sem custos para o Fluminense. No entanto, outros clubes também teriam demonstrado interesse em sua contratação, embora seu destino já pareça traçado para Laranjeiras.

Embora tenha se tornado ídolo do Galo, a saída parece não estar sendo amigável. A diretoria do Atlético-MG não estaria satisfeita com as conversas e queria manter o jogador, mas já entendeu que sua partida é um caminho sem volta.

Barboza

O zagueiro do Botafogo foi peça importante no ano mágico do Alvinegro, quando o clube conquistou sua primeira Copa Libertadores da América e voltou a ganhar o Brasileirão, em 2024. No entanto, o jogador parece estar se despedindo do clube. Sua equipe estaria conversando com o Palmeiras para a contratação do jogador, que já estaria nos últimos detalhes.

Antes disso, ele também teria sido oferecido ao Cruzeiro, numa tentativa da SAF Botafogo de tentar um acordo mais vantajoso, que também reflete a predisposição do clube pela transferência.

Com contrato com o Botafogo até o fim do ano, Barboza será vendido para que a diretoria alvinegra consiga pagar os salários de maio dos atletas. A decisão foi tomada por John Textor na época em que o empresário americano ainda estava no comando da SAF, e corroborada por Durcesio Mello, administrador interino. O negócio gira em torno de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões).

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