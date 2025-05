A- A+

futebol Saiba qual é a fortuna de Cristiano Ronaldo, atleta mais bem pago do mundo em 2024 Segundo a revista Forbes, português tornou-se primeiro atleta ativo de um esporte coletivo a ultrapassar US$ 1 bilhão em ganhos na carreira

Mesmo aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue sendo um dos principais nomes do esporte mundial. Como reflexo disso, o português — que atua na Arábia Saudita desde 2023 — liderou o ranking de atletas mais bem pagos em todo o mundo em 2024, recebendo cerca de US$ 275 milhões — ou cerca de R$ 1,56 bilhão, o terceiro melhor ano para um atleta ativo já medido pela Forbes, que fez o levantamento. Segundo a publicação, os números são resultados também do desempenho dele dentro e fora dos gramados.

Segundo a publicação, em fevereiro de 2021, Ronaldo se tornou a primeira pessoa no mundo a atingir 500 milhões de seguidores somando Facebook, Instagram e Twitter, chegano, em maio de 2025, a incríveis 939 milhões.





Dentro de campo, marcas esportivas também contribuíram para melhorar ainda mais o status do atleta. Em março de 2021, ele ultrapassou a marca de gols oficiaid de Pelé, após um hat-trick contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano, chegando a 770 gols em todas as competições. Em setembro de 2024, ele se tornou o primeiro homem a atingir 900 gols em jogos oficiais.

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, CR7 se tornou, em 2020, o primeiro atleta ativo de um esporte coletivo a ultrapassar US$ 1 bilhão em ganhos na carreira, segundo a Forbes. "Além de um contrato vitalício com a Nike e outros patrocínios, Ronaldo ganha dinheiro fora de campo com suas roupas, acessórios, hotéis e academias da marca CR7", explica a publicação.

Os lucros do jogador são divididos, segundo a Forbes, da seguinte maneira: US$ 225 milhões em "lucros no campo" (cerca de R$ 1,27 bilhão) e US$ 50 milhões (cerca de R$ 283 milhões) em lucros "fora do campo".

Cristiano Ronaldo tem um patrimônio avaliado em US$ 1,58 bilhão (cerca de R$ 9,98 bilhões) — em números de 2023.

Além disso, um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) aponta que o jogador tem uma marca avaliada em 850 milhões de euros em 2025. Segundo o estudo, publicado pelo jornal espanhol Marca, o valor é resultado de uma combinação de 28 "fontes" distribuídas em seis setores: renda, mídia, redes sociais, conquistas, influência e impacto social.

