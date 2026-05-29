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BRASIL Saiba qual é o estado brasileiro que mais compra figurinhas do álbum da Copa do Mundo Com base em dados das lojas Americanas, levantamento feito pelo O Globo cruza volume de vendas com números da população do IBGE

O Rio de Janeiro ocupa o topo do ranking nacional de compra de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026. A conclusão parte de um levantamento exclusivo com base nos dados de vendas oferecidos pelas Americanas até a semana passada, que englobam a rede de lojas físicas, site e aplicativo.



Com menos de um mês do lançamento do álbum, a Polícia do Rio já chegou até a fazer operação que apreendeu cromos falsos que eram vendidos na capital e na Baixada Fluminense.

Para chegar à posição de liderança, o cálculo considerou a relação proporcional entre a quantidade de figurinhas vendidas e o número de habitantes de cada unidade da federação, com os dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O estado fluminense apresentou a maior média do país, com 0,261 figurinhas por habitante. Completam o pódio, em termos de proporção, a Paraíba (0,240) e o Distrito Federal (0,225). São Paulo apresenta uma média de 0,104 e ficou na 14º posição. Na última colocação, está o estado de Santa Catarina.

Já em números absolutos, São Paulo é o recordista com 4,8 milhões de cromos vendidos. O Rio de Janeiro vem logo atrás, com 4,5 milhões.





Procurada pelo O Globo, a Panini, editora responsável pelo álbum oficial da Copa do Mundo 2026, preferiu não oferecer os seus dados gerais de vendas para a reportagem. No entanto, os números de vendas aproximados da varejistas indicam uma tendência de mercado e comportamento dos moradores de cada estado.

Veja abaixo o ranking completo dos estados:



RJ - 4.500.000 de figurinhas vendidas l população de 17.219.679 l 0,261 cromos por habitante

PB - 998.000 de figurinhas vendidas l população de 4.145.040 l 0,240 cromos p. h.

DF - 674.000 de figurinhas vendidas l população de 2.982.818 l 0,225 cromos p. h.

PE - 1.900.000 de figurinhas vendidas l população de 9.539.029 l 0,199 cromos p. h.

AL - 542.000 de figurinhas vendidas l população de 3.220.104 l 0,168 cromos p. h.

RN - 538.000 de figurinhas vendidas l população de 3.446.071 l 0,156 cromos p. h.

ES - 599.000 de figurinhas vendidas l população de 4.102.129 l 0,146 cromos p. h.

SE - 312.000 de figurinhas vendidas l população de 2.291.077 l 0,136 cromos p. h.

TO - 208.000 de figurinhas vendidas l população de 1.577.342 l 0,131 cromos p. h.

BA - 1.900.000 de figurinhas vendidas l população de 14.850.513 l 0,127 cromos p. h.

GO - 888.000 de figurinhas vendidas l população de 7.350.483 l 0,120 cromos p. h.

MS - 325.000 de figurinhas vendidas l população de 2.901.895 l 0,111 cromos p. h.

PA - 906.000 de figurinhas vendidas l população de 8.664.306 l 0,104566 cromos p. h.

SP - 4.800.000 de figurinhas vendidas l população de 45.973.194 l 0,104408 cromos p. h.

CE - 964.000 de figurinhas vendidas l população de 9.233.656 l 0,104400 cromos p. h.

MT - 359.000 de figurinhas vendidas l população de 3.836.399 l 0,093 cromos p. h.

RO - 159.000 de figurinhas vendidas l população de 1.746.227 l 0,091 cromos p. h.

AC - 80.000 de figurinhas vendidas l população de 880.631 l 0,090 cromos p. h.

AP - 71.000 de figurinhas vendidas l população de 802.837 l 0,088 cromos p. h.

MA - 557.000 de figurinhas vendidas l população de 7.010.960 l 0,079 cromos p. h.

MG - 1.500.000 de figurinhas vendidas l população de 21.322.691 l 0,070 cromos p. h.

PR - 672.000 de figurinhas vendidas l população de 11.824.665 l 0,056 cromos p. h.

RS - 563.000 de figurinhas vendidas l população de 11.229.915 l 0,050 cromos p. h.

PI - 126.000 de figurinhas vendidas l população de 3.375.646 l 0,037 cromos p. h.

AM - 158.000 de figurinhas vendidas l população de 4.281.209 l 0,036 cromos p. h.

RR - 24.000 de figurinhas vendidas l população de 716.793 l 0,033 cromos p. h.

SC - 259.000 de figurinhas vendidas l população de 8.058.441 l 0,032 cromos p. h.

Varejo aposta no engajamento dos torcedores

A operação da Americanas prevê a distribuição de mais de 60 milhões de unidades no total. A varejista busca atender tanto o consumidor que frequenta as lojas físicas, onde a interação entre colecionadores é parte da experiência, quanto no ambiente digital.

Paola Sinato, diretora comercial da Americanas, destaca o esforço da rede em criar uma solução completa para o torcedor:

— O Mundial de Futebol é uma data relevante para milhões de torcedores brasileiros. Em grandes eventos esportivos, vemos os consumidores buscando diferentes soluções, como a ida ao mercado para a compra de snacks ou a lojas especializadas em acessórios de torcida. O que a Americanas propõe para esse público é uma experiência única, que resolva sua jornada múltipla de modo simples, a partir de um portfólio bem pensado de produtos disponível em centenas de lojas.

A estratégia comercial também contempla a ampliação da oferta de snacks e bebidas, uma das categorias mais relevantes da Americanas. Segundo levantamento da Scanntech, plataforma que oferece soluções de inteligência de mercado, o varejo alimentar pode registrar aumento de até 69% no ticket médio nas duas horas que antecedem os jogos. No setor de moda, foram preparados modelos de camisas inspirada na estética "Brazilcore", além de parceria com as Havaianas para pares de chinelos, com destaque para as cores da bandeira do Brasil. Sobre o planejamento comercial, a executiva complementa:

— Buscamos sempre servir melhor aos nossos clientes, entendendo e atendendo às suas necessidades para otimizar a experiência de compra. Por isso, considerando o cenário do Mundial, pensamos o sortimento de forma estratégica, envolvendo o desenvolvimento de itens de marca própria e negociações com a indústria para garantir escala, variedade e competitividade. Quanto mais a seleção brasileira avançar, maior deve ser o engajamento dos torcedores e o interesse pelos jogos, o que naturalmente fortalece o consumo de categorias ligadas à conveniência e ao entretenimento.

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