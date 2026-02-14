Saiba qual era o melhor resultado do Brasil em Jogos de Inverno antes do ouro de Lucas Braathen
Brasileiro fez história ao conquistar medalha inédita para o país
O clima tropical não foi capaz de impedir o Brasil de comemorar pela primeira vez uma medalha nos Jogos de Inverno. Com o brasileiro-norueguês Lucas Pinheiro Braathen conquistando o ouro, neste sábado, o Time Brasil chegou ao local mais alto do pódio pela de forma inédita nas três décadas de participação. Relembre campanhas do país no torneio antes da chegada histórica de Pinheiro.
Mesmo sem o principal para jogar, o gelo, o Brasil conseguiu avançar em disputas nos últimos anos. Chegou à décima participação consecutiva.
Antes dele, Isabel Clark tinha o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, com a nona colocação no snowboard cross, na edição de Turim 2006.
Ela ainda se classificou quatro vezes para os Jogos. Em Vancouver 2010 e Sochi 2014, conquistou os melhores resultados do país nas duas edições (19º e 14º lugares, respectivamente). Já no final da carreira, aos 41 anos, iria jogar em PyeongChang 2018, mas uma lesão a tirou do evento na véspera. COm isso, se aposentou do esporte.
Leia também
• Jogos de Inverno: Lucas Pinheiro mostra que tem samba no pé ao celebrar ouro histórico
• Campeão inédito pelo Brasil, Lucas Pinheiro volta a competir nos Jogos de Inverno nesta segunda
• Lucas Braathen se emociona após ouro nos Jogos de Inverno: "Ponto de inspiração para crianças"
Depois dela, Nicole Silveira conseguiu com o skeleton, levar a bandeira brasileira até o 13º lugar em Beijing 2022. Nicole terá chance de melhorar o feito nesta tarde, às 14h, quando passará pela fase classificatória da modalidade.
Apenas nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que o Brasil chegou a aparecer no quadro de medalhas. O jovem, então com 17 anos, Zion Bethonico, conquistou a medalha de bronze em Gangwon, Coreia do Sul, em 2024, na mesma modalidade de Isabel, o snowboard cross.
O ouro inédito e chance de mais
Primeiro a descer na fase classificatória após sorteio, Lucas Pinheiro anotou o tempo de 1min13seg92, que não foi superado por nenhum dos 80 participantes que desceram a montanha na sequência, e fechou a etapa inicial na ponta.
Último a descer entre os 30 finalistas, Lucas Pinheiro aguardou seus rivais voltarem à ação. Com boa vantagem da primeira descida, o brasileiro fez uma segunda descida ligeiramente mais conservadora e garantiu o ouro com 58 centésimos de vantagem para o segundo colocado, o suiço Marco Odermatt, vencedor da prova nos Jogos de 2022. Outro suiço, Loic Meillard, ficou com o bronze, fechando o pódio.
O título se soma ao grande momento do brasileiro de 25 anos no esporte. São cinco pódios em mundiais desde 2025, sendo sempre campeão ou vice.
- 2025 - Ouro - Copa do Mundo - slalom - Etapa de Levi (Finlândia)
- 2025 - Prata - Copa do Mundo - slalom gigante - Etapa de Alta Badia (Itália)
- 2026 - Prata - Copa do Mundo - slalom gigante - Etapa de Adelboden (Suíça)
- 2026 - Prata - Copa do Mundo - slalom - Etapa de Wengen (Suíça)
- 2026 - Prata - Copa do Mundo - slalom gigante
- 2026 - Ouro - Jogos de Inverno - slalom gigante
A comemoração pode ser ainda mais memorável nos próximos dias, já que ele também chega como um dos favoritos ao título na categoria slalom, que ocorre nesta segunda-feira.
A dinâmica será parecida com este sábado. A primeira descida, na fase qualificatória será às 6h, a segunda, com os finalistas, às 9h. A transmissão será da Caze TV e SporTV.
Segunda-feira, 6h e 9h30: Esqui Alpino | Slalom masculino - Descidas 1 e 2 (Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro)