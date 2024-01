Saiba qual foi o primeiro jogo de futebol de 2024 e onde foi erguida a primeira taça

A- A+

O termo "já é Ano Novo na Austrália" virou clichê de tão repetido que é ano após ano. Devido ao fuso horário, os países localizados naquela faixa do mapa estão "à frente" no tempo em relação aos demais. O que implica dizer que os primeiros acontecimentos tendem a ser registrados por lá. Como as primeiras celebrações, os primeiros nascimentos e também os acontecimentos esportivos. É o caso do futebol. O primeiro jogo de 2024 foi disputado no Japão e terminou em goleada.

Trata-se do duelo entre a seleção local e a da Tailândia, realizado no Estádio nacional de Tóquio às 14h do horário local (2h de Brasília). Os japoneses atropelaram com uma goleada por 5 a 0. Importante dizer que o jogo foi disputado antes do terremoto de 7,6 na escala Richter registrado na região central do país.

A partida valeu o troféu amistoso Toyo Tires Cup, que leva o nome do patrocinador do time nipônico. Apesar do caráter amistoso, o jogo serviu como preparação para a Copa Ásia, entre 12 de janeiro e 10 de fevereiro, no Catar.

Entre clubes, o primeiro jogo seguiu o bordão do ano novo e também foi disputado na Austrália, às 17h (3h de Brasília). Pela liga nacional, o Western Sydney Wanderers derrotou o Macarthur FC por 3 a 1.

O ano de 2024 também já teve seu primeiro campeão de competição oficial. Em final iniciada às 17h30 do horário local (6h30 de Brasília), o Kitchee levantou o troféu da HKPLC Cup, a Copa da Liga de Hong Kong. A equipe bateu o Lee Man Warriors nos pênaltis (5 a 4) após empate em 2 a 2.

