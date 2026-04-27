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MARATONA Saiba quanto queniano ganhou após vencer Maratona de Londres e quebrar recorde mundial Sabastian Sawe completou prova em menos de duas horas pela primeira vez na história

O queniano Sabastian Sawe fez história no último domingo ao vencer a Maratona de Londres com um recorde mundial: foi o primeiro a completar uma prova da modalidade em menos de duas horas — ele terminou a prova em 1h59min30. Com o feito inédito, o atleta desembolsou um total de US$ 355 mil (quase R$ 1,8 milhão na cotação atual) em premiação.

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Sawe levará um prêmio de US$ 55 mil (R$ 274 mil) por ter vencido a corrida, e ainda terá direito a três bônus: mais US$ 25 mil (R$ 124 mil) pelo recorde da Maratona de Londres, US$ 125 mil (R$ 623 mil) pelo recorde mundial e US$ 150 mil (R$ 748 mil) por ter terminado a prova em menos de 2 horas e 2 minutos.

Sabastian Sawe já havia sido campeão da Maratona de Londres no ano passado, com tempo de 2h02min27, e estabeleceu o recorde mundial ao bater a marca do compatriota Kelvin Kiptum, que fez 2h00min35 em Chicago, em 2023.

O segundo colocado na maratona do último domingo, o etíope Yomif Kejelcha, também concluiu a prova em menos de duas horas (1h59min41), logo em sua estreia.

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