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Saiba quanto Zverev faturou com o título do US Open, conquistado no domingo

Tenista alemão chegou a R$ 379,28 milhões em prêmios acumulados desde o início da carreira

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Alexander Zverev conquistou o seu segundo Grand Slam na carreira ao vencer o US OpenAlexander Zverev conquistou o seu segundo Grand Slam na carreira ao vencer o US Open - Foto: Angela Weiss/AFP

Alexander Zverev conquistou o seu segundo Grand Slam na carreira ao vencer o US Open, no domingo (13), contra o americano Ben Shelton. Além do título, o tenista alemão também recebeu uma bolada em dinheiro pelo troféu do torneio realizado nos Estados Unidos: 5,5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões, na cotação atual).

Este valor representa a maior quantia paga a um vencedor da chave de simples na história de um Grand Slam — a quantia também significa um aumento de 10% em relação à premiação da última temporada. Elena Rybakina, campeã do feminino após vencer Aryna Sabalenka no último sábado, recebeu a mesma premiação.

Com os valores recebidos do torneio, Zverev chegou a US$ 74.057.475,00 (cerca de R$ 379,28 milhões, na cotação atual) em prêmios acumulados desde o início da carreira.

 

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Final do US Open
Zverev começou a decisão impondo seu ritmo e terminou o primeiro set em vantagem. O alemão foi mais regular nos pontos importantes e conseguiu duas quebras de saque de Shelton, a última delas justamente no game que encerrou a parcial, vencida por 6/3.

O americano voltou mais agressivo no segundo set e dificultou a vida do número 1 do torneio. Shelton conseguiu levar a disputa ao tie-break, mas Zverev novamente foi superior na hora decisiva. A terceira parcial foi a mais equilibrada da partida. Os dois tenistas mantiveram seus serviços até a reta final, quando Shelton conseguiu aproveitar melhor as oportunidades e fechou o set em 7/5.

A reação, no entanto, parou por aí. Zverev retomou o controle no quarto set, aumentou a pressão sobre o saque de Shelton e não permitiu que o adversário repetisse a atuação da parcial anterior. O alemão venceu por 6/2, confirmou a conquista e finalmente levantou o troféu do US Open.

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