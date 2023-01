Saiba quem é a dupla brasileira finalista do Aberto da Austrália e veja onde assistir

A- A+

Nesta quinta-feira (26), Luísa Stefani e Rafael Matos entrarão em quadra pela final das duplas mistas do Aberto da Austrália 2023. A bolinha passeará solta na quadra principal da Rod Laver Arena a partir das 22h (horário de Brasília). Os adversários serão os indianos Sania Mirza/Rohan Bopanna. A partida será transmitida pela ESPN e Star+

Luisa Stefani

A paulista de 25 anos já fez história no tênis brasileiro ao conquistar a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio 2020, nas duplas femininas, juntamente com Laura Pigossi. A atleta já chegou a estar no top-10 nas duplas femininas e a disputar semifinal do US Open.

Rafael Matos

Gaúcho de 27 anos, um pouco mais desconhecido do público geral brasileiro, fez sua estreia na ATP em 2019 e atingiu a melhor colocação no ranking da Associção de Tenistas Profissionais ao chegar na 27ª colocação de duplas em 2022.

Fato inédito

Se Stefani e Matos conquistarem o Aberto da Austrália, essa será a primeira formação totalmente brasileira a vencer um grand slam. Maria Esther Bueno, Bruno Soares e Thomaz Koch também venceram abertos de duplas mistas, contudo tendo estrangeiros como parceiros. Já Marcelo Melo conquistou títulos apenas em duplas masculinas, também tendo companheiros de outras nacionalidades.

