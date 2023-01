A- A+

AGRESSÃO SEXUAL Saiba quem é a ex-mulher de Daniel Alves e o papel dela na carreira do jogador brasileiro Dinorah Santana saiu em defesa do atleta assim que ele foi acusado de estupro

Ex-mulher de Daniel Alves, Dinorah Santana continua sendo uma pessoa importante na vida do jogador, preso há uma semana após ser acusado de estupro numa boate em Barcelona, na Espanha.



O dois se conheceram em 2001, ficaram juntos por dez anos e tiveram dois filhos: Daniel e Vitória. Durante o casamento, Dinorah assumiu a função de gestora da carreira do então marido e continuou na função mesmo após o divórcio, ocorrido em 2011.

Ela partiu em defesa do ex-marido logo que a acusação de estupro veio à tona.

"Dani nunca faria isso. Eu o conheço há 22 anos. Parece que é um pesadelo e que não está acontecendo", disse Dinorah em entrevista à Telecinco.

A ex-mulher de Daniel Alves seguiu como principal empresária dele até começar a trabalhar com Fransergio Ferreira Bastos. Ela continuou parceira do jogador até que Fransergio assumiu o comando da Flasg Foward, que cuida da carreira de Daniel e de vários outros atletas. Dinorah casou-se com Fransergio, a quem foi apresentada pelo ex. Os três são amigos.

Em 2014 Dinorah comprou 96,23% das ações do clube catalão Sant Adreu incentivada por Daniel Alves, mas não teve sucesso. O time devia nove meses de salário à época e a empreitada terminou em 2015.

Racha na família

Dinorah foi a responsável pela escolha da primeira advogada de Daniel Alves após a acusação de estupro. Isso provocou um racha na família dp jogador, que defendia a contratação de um defensor da área criminal — Miraida Puente Wilson é uma profissional não especializada em Direito Penal, trabalhando mais com burocracias sobre vistos, imposto de renda e questões de família.

A ex-mulher do jogador conseguiu manter a advogada de sua preferência. Mas a defesa de Daniel Alves ganhou o reforço de Cristóbal Martell. Ele é criminalista e conhecido por trabalhar em casos famosos na Espanha. O advogado foi responsável por defender Lionel Messi de uma acusação de sonegação de impostos.

