Do câncer a herói na Champions: Saiba quem é Acerbi, zagueiro da Inter que marcou contra o Barcelona

A Inter de Milão está na final da Liga dos Campeões. Em um jogo dramático no San Siro, a equipe italiana venceu o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação, após empate no tempo normal, e garantiu sua vaga na decisão.

O gol que levou a partida para o tempo extra foi marcado pelo zagueiro Francesco Acerbi, aos 47 minutos do segundo tempo, em lance decisivo que mudou o rumo do confronto.

O veterano defensor de 37 anos surpreendeu ao se lançar ao ataque nos minutos finais e completar de primeira o cruzamento de Dumfries, se antecipando a Ronald Araújo e empatando o jogo em 3 a 3.

Na prorrogação, Davide Frattesi marcou o quarto gol da Inter e selou a classificação.

Foi apenas o quinto gol de Acerbi em 116 partidas pelo clube desde que chegou da Lazio, em 2022. “Como é cansativa a vida de atacante”, brincou o zagueiro nas redes sociais após a partida.

O italiano também esteve no centro de polêmicas durante o jogo: um possível toque de mão no primeiro tempo e um desentendimento ríspido com Iñigo Martínez, com troca de provocações e cusparadas, contribuíram para a irritação dos catalães. Ainda assim, sua atuação ficou marcada pelo gol que manteve a Inter viva.

História de superação

Fora de campo, Acerbi carrega uma história de superação. Revelado pelo Milan, venceu duas batalhas contra o câncer testicular — a primeira em 2013, e a segunda no fim do mesmo ano, após uma recaída.

Um falso positivo em exame antidoping por gonadotrofina coriônica humana (hCG), hormônio ligado a certos tipos de tumor, chegou a ameaçar sua carreira, mas a contraprova confirmou que o resultado tinha origem clínica.

"Sem a doença, talvez eu estivesse aposentado ou jogando na Série B. Alguém lá em cima me deu uma segunda chance" disse ele, segundo o jornal espanhol Marca.

Desde então, o zagueiro virou símbolo de resistência no futebol italiano.

Jogou 149 partidas consecutivas por Sassuolo e Lazio entre 2015 e 2019 e foi campeão da Eurocopa de 2020 com a seleção da Itália. Pela Inter, soma títulos da Serie A, da Copa da Itália e duas Supercopas.

