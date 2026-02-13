A- A+

fórmula 1 Saiba quem é Etienne Bousquet-Cassagne, noivo de Ralf Schumacher, irmão de lenda da F1 Ex-piloto da Fórmula 1 anunciou noivado nas redes; cerimônia está prevista para maio

O ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher anunciou o noivado com Etienne Bousquet-Cassagne. A novidade foi compartilhada em seu perfil no Instagram, confirmando que o casal prepara uma cerimônia de três dias em Saint-Tropez, no sul da França, marcada para maio.

Ralf, de 50 anos, tornou público o relacionamento em julho de 2024. Desde então, o casal mantém postura discreta e afirma que não pretende divulgar detalhes da vida privada.

Etienne Bousquet-Cassagne é empreendedor, 14 anos mais novo que Ralf, e divide o tempo entre a Costa Azul, na França, e a Cidade do Cabo, na África do Sul. Apaixonado por vinhos, costuma compartilhar nas redes sociais registros ligados à enologia e ao estilo de vida no litoral francês. Também demonstra carinho por animais, outro traço recorrente em suas publicações.



Atualmente, soma mais de 24 mil seguidores nas redes sociais.

Irmão de Michael Schumacher, Ralf competiu na Formula 1 entre 1997 e 2007, com passagens por Jordan, Williams e Toyota. Ao longo da carreira, conquistou seis vitórias na categoria.

Veja também