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TÊNIS Saiba quem é Guto Miguel, primeiro brasileiro campeão juvenil de Roland Garros Aos 17 anos, goiano derrotou o americano Michael Antonius por 2 sets a 0

Depois de 59 anos, o Brasil voltou a ter um representante na final juvenil de simples de Roland Garros: Guto Miguel venceu o americano Michael Antonius por 2 a 0 (6/3 e 6/4) neste sábado, aos 17 anos, alcançando um feito inédito para o país. Agora número 1 do mundo, Guto iguala feito de outros brasileiros que também chegaram ao topo do ranking juvenil: Tiago Fernandes (2010), Orlando Luz (2015) e João Fonseca, em 2023.

Nascido em fevereiro de 2009, quando Gustavo Kuerten (o Guga) já tinha até se aposentado, Luís Augusto Queiroz Miguel — o Guto — é natural de Goiás, mas deixou Goiânia aos 13 anos para treinar em Brasília, onde vive atualmente. Irmão do também tenista Luis Felipe Miguel, que é cinco anos mais velho, Guto chegou à final deste sábado após derrotar o compatriota Leonardo Storck na semifinal, por 2 sets a 1.

Em seu perfil no site da organização Rede Tenis Brasil, de quando tinha 15 anos, Guto apontava como ídolos Roger Federer e Novak Djokovic. O hobby favorito na ocasião era estar em família.

Representante brasileiro numa final juvenil de simples em Roland Garros depois de 59 anos, Guto se disse "super feliz" ao avançar à sua primeira final de Grand Slams, da qual acabou campeão.

Ao receber o troféu, o jovem brasileiro discursou e agradeceu ao time, à família e aos amigos. Já em português, mandou um recado aos compatriotas: "Vai Brasil!", gritou ao fim do discurso em Paris.





A última vez que um brasileiro havia disputado a final do torneio juvenil masculino de Roland Garros foi há 59 anos, em 1967, quando Luís Felipe Tavares terminou com o vice-campeonato. Antes dele, Edison Mandarino (1959) e Thomas Koch (1962 e 1963) também chegaram à decisão, mas o título, até então, nunca tinha sido conquistado por um brasileiro.

Já Gustavo Kuerten, o Guga, que mais tarde conquistaria três títulos na chave principal do Grand Slam francês (1997, 2000 e 2001), foi campeão juvenil de duplas em 1994, quando foi à final de Roland Garros ao lado do equatoriano Nicolás Lapentti.

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Título em Roland Garros era sonho

Há dois anos, Guto Miguel passou a figurar nas páginas especializadas de tênis. Os primeiros títulos de simples vieram em Cali e Bogotá, na Colômbia. Mas a virada de chave aconteceu mesmo no ano passado.

O tenista conquistou torneios importantes na categoria, na Bélgica e no Canadá, disputou os quatro Grand Slams juvenis, chegou às semifinais do US Open, marcou os primeiros pontos no ranking da ATP ao participar de competições profissionais da ITF e encerrou a temporada com o título do J500 de Mérida, no México, em dezembro, alcançando sua maior vitória na carreira juvenil.

Em fevereiro deste ano, o então número 3 do mundo foi ao Rio Open, onde acabou superado pelo lituano Vilius Gaubas logo na estreia. Na ocasião, Guto revelou ao GLOBO que seu sonho na temporada era justamente a conquista de Roland Garros. Apesar de ser bom na quadra dura, o saibro é seu piso predileto:

— É a tradição do Brasil — projetou à época.

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