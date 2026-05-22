A- A+

FUTEBOL Saiba quem é "Haaland egípcio": promessa de 18 anos do time B do Barcelona vai para a Copa do Mundo Hamza Abdelkarim, atacante emprestado pelo Al-Ahly, ganhou vaga inesperada na seleção do Egito

A Seleção Egípcia apresentou uma das maiores surpresas entre todas as convocatórias divulgadas para a Copa do Mundo 2026. Aos 18 anos, Hamza Abdelkarim foi chamado pelo técnico Hossam Hassan e ganhou espaço em uma lista liderada por Mohamed Salah.

A convocação representa uma aposta clara no futuro do futebol egípcio. Considerado a principal promessa ofensiva do país, Hamza pertence ao Al-Ahly e foi emprestado ao Barcelona em fevereiro deste ano. Inicialmente anunciado como reforço para o time B catalão, o atacante acabou integrado à equipe sub-19 enquanto se adaptava ao futebol espanhol.

E os números recentes ajudam a explicar a empolgação em torno do jogador. Depois de marcar logo na estreia em março, Hamza ganhou destaque no início de maio ao anotar um hat-trick — todos os gols de cabeça — na goleada por 9 a 0 sobre o Montecarlo pelo campeonato juvenil espanhol.





A atuação viralizou nas redes sociais e levou torcedores do Barcelona a apelidarem o atacante de “Haaland egípcio”, em referência ao estilo físico e ao forte jogo aéreo do jovem centroavante.

Hamza já vinha chamando atenção desde as categorias de base. Em novembro do ano passado, disputou o Mundial sub-17 e marcou dois gols em quatro partidas pela seleção egípcia. Poucos meses depois, em 6 de fevereiro de 2025, entrou para a história do Al-Ahly ao se tornar o jogador mais jovem do século XXI a atuar profissionalmente pelo clube.

Mesmo sem se firmar imediatamente como titular no time principal, o atacante passou a integrar de forma permanente o elenco profissional e despertou interesse de clubes europeus, incluindo o Feyenoord. O Barcelona, porém, se antecipou e garantiu o empréstimo do jogador com opção de compra fixada em cerca de 2 milhões de euros.

Veja também