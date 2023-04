A- A+

Futebol Saiba quem é Igor Cariús, atleta do Sport investigado em esquema de manipulação de resultados Lateral é investigado por possíveis casos envolvendo apostas esportivas durante o período em que estava jogando no Cuiabá, no ano passado

O Ministério Público de Goiás (MPGO) deflagrou uma operação nesta terça-feira (18) para cumprir mandados de prisão preventiva contra envolvidos na manipulação de resultados de jogos de futebol. A suspeita é de que o grupo criminoso tenha atuado em partidas da Série A e em cinco campeonatos estaduais. De acordo com a investigação, atletas cooptados recebiam de R$ 50 mil a R$ 100 mil para cumprirem determinadas ações durante o jogo, como tomar um cartão ou cometer um pênalti. Um dos alvos de busca e apreensão foi o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport.



Contratado pelo Sport, no final do ano passado, Cariús estava no Cuiabá no período em que o Ministério Público investiga possíveis casos de manipulação de jogos. O jogador começou a carreira no Iguatu/CE, passando ainda por clubes como Quixadá/CE, Coruripe/AL, ASA/AL, Paraná, CRB e Atlético/GO.



No Sport, Igor Cariús tem 21 jogos disputados em 2023, com um gol marcado. Mesmo investigado, o atleta seguiu viagem com a delegação rubro-negra para o Ceará, onde a equipe enfrenta a equipe de mesmo nome, quarta (19), no Castelão, pelo duelo de ida da final da Copa do Nordeste.





Em nota, o Sport se pronunciou sobre o caso.



O Sport Club do Recife vem a público reforçar sua posição integralmente oposta a qualquer tipo de situação que envolva esquema ou manipulação de resultados de partidas de quaisquer esportes. Tais condutas antidesportivas ferem princípios básicos e inegociáveis ao Clube, como a ética e moral, portanto, não condizem com a história do Sport.



Diante disso, no que tange à operação "Penalidade Máxima", que cumpre mandados em estados pelo Brasil por conta de resultados da Série A de 2022 e envolve um atleta do atual elenco rubro-negro, o Clube aproveita para destacar total confiança e apoio à postura e à integridade do profissional, que tem conduta exemplar no dia a dia, e dispõe o departamento jurídico ao jogador para suporte de qualquer necessidade.



O Sport também coloca-se à disposição das autoridades para colaborar no que diz respeito à investigação e acompanha atentamente o desenrolar da operação.

