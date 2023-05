A- A+

RACISMO Saiba quem é Javier Tebas, presidente de La Liga cobrado por Vinícius Jr para punir racistas Atacante brasileiro bateu de frente com o presidente da La Liga e pediu providências: 'Quero ações e punições. Hashtag não me comove'

Cobrado publicamente por Vinícius Júnior pela inoperância diante de reiterados casos de racismo nos estádios, o presidente da La Liga, Javier Tebas Medrano, é apoiador do partido político de extrema-direita espanhol Vox e ex-integrante do Fuerza Nova, uma agremiação partidária fascista que existiu na Espanha entre 1976 e 1982.



Em 2017, ele saiu em defesa de um jogador do Rayo Vallecano que foi chamado de "nazista" por torcedores.

Temas comentou sobre suas preferências políticas em uma rádio, em 2019. Naquela altura, a Espanha passava pelo período de eleições regionais. Questionado sobre o cenário político do país, o presidente da La Liga afirmou que considerava o Vox como um bom partido.





— Eles me parecem bons — disse Tebas. — Eu venho dizendo isso há algum tempo. A Espanha precisava de uma alternativa como o Vox. Você tem que respeitar as 400.000 pessoas que votaram neles na Andaluzia. Se eles continuarem nessa linha, eu votarei no Vox — acrescentou.

