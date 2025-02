Saiba quem é Marcus Jordan, filho de astro do basquete que foi preso por "crimes graves" nos EUA

A- A+

Marcus Jordan, filho do icônico jogador da NBA Michael Jordan, foi preso por cometer uma série de "crimes graves" na segunda-feira, na Califórnia, nos EUA. Ele foi levado ao presídio do Condado de Orange por dirigir sob efeito de álcool, posse de cocaína e resistência à prisão.

Segundo o TMZ, a polícia não deu detalhes do que teria acontecido entre Marcus e os policiais. A equipe do empresário não se manifestou sobre o assunto.





O filho da estrela da NBA tem 34 anos e também foi jogador de basquete. Ele jogou pela Universidade da Flórida Central (UCF) entre 2009 e 2012, mas não seguiu carreira.

Ele viveu um relacionamento com Larsa Pippen, que participou do reality show The Real Housewives of Miami e é ex-mulher do também ídolo do Chicago Bulls, Scottie Pippen.

