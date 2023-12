Saiba quem é o fisiculturista de 19 anos que quebrou recorde de Arnold Schwarzenegger

A- A+

Um jovem fisiculturista de 19 anos bateu um recorde estabelecido por Arnold Schwarzenegger, de 76 anos, há quase seis décadas. Anton Ratushnyi superou o recorde do ator ao vencer a competição Classic Physique Pro, título da divisão nacional do NPC no Texas, Estados Unidos, no fim de semana. Com a vitória, ele se tornou o fisiculturista mais jovem a receber o próprio “cartão profissional”.

Em 1967, o astro de 'O Exterminador do Futuro', que até hoje é uma referência no mundo do fisiculturismo, recebeu aos 20 anos de idade, o título Mister Universo, sendo considerado o atleta mais novo a ganhar um “cartão profissional”.

Anton vem ganhando visibilidade no esporte e já possui mais de 200 mil seguidores no Instagram. Com a conquista do título na divisão nacional do NPC, ele não é mais considerado um amador, o que traz a possibilidade dele alavancar a sua carreira.

Ratushnyi levou apenas quatro anos se dedicando a ganhar músculos. Nas redes sociais, fãs pedem para que ele participe do Mr. Olympia e tente desbancar Arnold Schwarzenegger no principal campeonato de fisiculturismo.

