Saiba quem é o fisiculturista que morreu durante competição após parada cardiorrespiratória

A- A+

O atleta de fisiculturismo Wanderson da Silva Moreira, de 30 anos, morreu no sábado (10), após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o evento Pantanal Contest, realizado em Campo Grande (MS). Natural de Rondonópolis (MT). O atleta havia acabado de se apresentar quando caiu próximo à área de bastidores.

"É com grande pesar que trazemos a notícia da perca do nosso grande atleta Wanderson , que no dia de ontem passou mal em sua 3º (terceira) competição seguida em Campo Grande Ms não resistindo e falecendo", diz trecho do comunicado emitido pelos organizadores do evento.

Segundo o boletim de ocorrência, Wanderson passou mal ainda no local do evento, no bairro Jardim Autonomista. Equipes de socorro iniciaram os primeiros atendimentos até a chegada do Samu, que tentou reanimá-lo por cerca de 1h20, mas o atleta não resistiu.





O amigo que o acompanhava relatou que Wanderson sofria de pressão alta. Apesar da gravidade do ocorrido, a competição prosseguiu normalmente.

Nas redes sociais, colegas e amigos lamentaram a morte do atleta. O treinador de Wanderson se disse em choque e o descreveu como um homem generoso e dedicado à família. O atleta deixa esposa e dois filhos.

"Descansa em paz, guerreiro", escreveu um deles. "Não acredito que aquele menino que conheci criança se foi com tantos sonhos pela frente", publicou uma conhecida da família. O atleta costumava usar as redes sociais para compartilhar treinos e participações em campeonatos. Sua última postagem no Instagram foi realizada no dia 8 e Wanderson aparece ao lado da esposa, Jaquelliny Carvalho. "Hoje vim sem você, mas farei o possível para levar mais uma para casa", escreveu, referindo-se à taça da competição da qual participaria.

Veja também