Saiba quem é Payet, jogador indicado como novo reforço do Vasco da Gama

A- A+

Meio campista de 36 anos, Dimitri Payet nasceu no Departamento de Reunião, um território ultramarino francês, localizado perto de Madagascar, no continente africano. Sem clube desde o final da última temporada, o jogador foi indicado pelo jornalista italiano Fabrizio Romano como novo reforço do Vasco pelos próximo dois anos.

Payet iniciou a carreira profissional no Nantes em 2005. Nos Canários, no ano de 2007 amargou um rebaixamento e na temporada seguinte foi negociado com o Saint-Étienne, até então o maior campeão francês. Nos Verdes permaneceu até 2011, quando se transferiu para o Lille, que havia sido campeão na temporada anterior. Disputou a Champions League ao lado de Eden Hazard, líder do time na época.

Dimitri Payet to Vasco da Gama, here we go! French star has just signed contract valid until June 2025



Former OM player rejected proposals from France as he wanted to respect Marseille.



He’s ready for new chapter in Brazil pic.twitter.com/VVJ3GUxXTa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

O atleta continuou se destacando e em 2013 acertou com o Olympique de Marseille, para que seria a primeira passagem no clube do sul da França. O protagonismo no OM lhe levou para a Premier League em 2015, para jogar no West Ham. Na equipe londrina viveu um dos melhores momentos da carreira, atuações que credenciaram para disputar a Euro de 2016, em casa. Com os Le Bleus, conquistou o vice-campeonato, perdendo a final para Portugal numa final dramática. Em 2017 retornou para o Marseille onde permaneceu até o mês passado.

Veja também

Série D Maranhão x Retrô vai ter transmissão? Confira onde assistir ao jogo das oitavas de final da Série D