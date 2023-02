A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Saiba quem é Ramon Menezes, novo técnico interino da Seleção Brasileira O treinador comanda a Seleção Principal no amistoso contra o Marrocos no dia 25 de marcço

Nesta quarta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol confirmou que Ramon Menezes será o novo técnico da Seleção Masculina de Futebol no próximo amistoso da Seleção Canarinho. O jogo acontece no dia 25 de março, contra o Marrocos, no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, cidade no norte do país africano.

Ramon Menezes, neste ano, comandou a seleção brasileira sub-20 e foi campeão invicto do Sul-Americano Sub-20. Até o momento, o treinador fez 17 jogos no comando da equipe de base, somando 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com um aproveitamento de 72,5%. Ao todo, foram 40 gols marcados e 14 sofridos.

Ramon tem ao todo oito anos como treinador, sendo nove passagens por oito clubes diferentes. O ex-jogador teve destaque no Vasco em 2020 com um bom início de Brasileiro, mas acabou sendo demitido com 56% de aproveitamento no clube caioca.

Carreira como jogador:

Ramon Menezes ou “Reizinho da Toca”, como era popularmente conhecido, começou sua trajetória nos gramados no Cruzeiro, em 1990. No clube mineiro, o meio-campista conquistou diversos títulos, como duas Supercopas Libertadores, um Campeonato Mineiro e uma Copa do Brasil, e em 1993 se transferiu para o Bahia.

Considerado um especialista em cobranças de falta e escanteios, Ramon se destacou no Vitória em 1995, clube que voltou a defender entre 2008 e 2010. O meia ainda fez parte do vitorioso elenco do Vasco que marcou época no futebol brasileiro entre 1997 e 2000.

Durante a carreira, jogou em outros vários grandes clubes do Brasil, como Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo e Athletico Paranaense, tornando-se um dos jogadores com mais partidas e gols na história do Campeonato Brasileiro.

Ramon se aposentou em 2013, pela Cabofriense, do Rio de Janeiro. No mesmo ano, o ex-jogador fez estágio com Oswaldo de Oliveira no Botafogo, e depois seguiu para o Joinville, no mesmo ano, para atuar desta vez como auxiliar-técnico, fazendo parte da comissão que conquistou a Série B de 2014.

