FAMOSOS Saiba quem é Távila Gomes, a mãe do primeiro filho do Luva de Pedreiro Os dois estão juntos há alguns meses, mas optaram por manter o relacionamento discreto diante dos seguidores

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, e a namorada Távila Gomes serão pais de primeira viagem, de um menino e a descoberta do sexo foi anunciada no último domingo, através do Chá Revelação, que aconteceu em um condomínio de luxo em Recife.

"Pronto, falei! Eu vou ser pai, meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet, porque é só polêmica. Era para eu falar em um momento especial, mas o pessoal estraga as coisas das pessoas, só para colocar o cara em polêmicas e mentiras", disparou na última semana de agosto nas redes sociais, anunciando que será pai.

Natural de Patos, na Paraíba, Távila Gomes, de 27 anos, é bióloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e especializada em Ciências Ambientais. Seis anos a mais que Luva, os dois estão juntos há alguns meses, mas optaram por manter o relacionamento discreto diante dos seguidores. Nas redes, o influencer apenas compartilhava publicações que envolviam seus trabalhos.

Távila já chegou a compartilhar alguns registros românticos do casal. Em uma das publicações, a moça usou uma frase fofinha da música Saturno, do rapper Bin. “Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo, ainda bem que eu te encontrei para corrigir o passado”, dizia a legenda.

Segundo Luva, o menino vai se chamar Cristiano Ronaldo, em homenagem ao jogador de futebol português, de quem o influenciador é fã número um.

