Saiba quem é Yuri Lima, atleta apontado como novo romance de Iza

Novo affair da cantora Iza, Yuri Oliveira Lima, 28 anos, nasceu em São Paulo capital e atua como volante. Começou a carreira no Audax-SP, onde foi emprestado ao time sub-20 do Palmeiras entre 2013 e 2014, até voltar à sua equipe original.

Fez a estreia no profissional em 2015 e, logo em seguida, foi emprestado mais uma vez, dessa vez para o Audax do Rio. Yuri voltou para o clube de São Paulo e, em 2016, se destacou na campanha que levou o Audax para a final do Campeonato Paulista pela primeira vez na história, no time treinado por Fernando Diniz.

Em 2016, o Peixe acertou com o atleta por empréstimo e, em 2018, comprou-o em definitivo. O desempenho, porém, não foi o esperado. Ele balançou a rede uma vez em 64 jogos, e disputou a Série A, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e Paulistão.

Do Santos, Yuri migrou para o Fluminense. A história foi parecida: chegou em um contrato de empréstimo e teve seu passe negociado de forma definitiva após cerca de um ano. Ele conquistou a titularidade da equipe sob o comando de Marcão, técnico interino do clube carioca, mas sua passagem por lá também foi rápida.

O volante chegou a ser emprestado duas vezes, primeiro para o Cuiabá, em 2021, e para o Juventude, no ano passado. No início de janeiro, Yuri foi anunciado pelo Mirassol, e é uma das apostas do time para o Campeonato Paulista e a Série B nesta temporada.



O affair dos dois se tornou público depois que Yuri postou em suas redes socias, na virada de ano, uma foto que aparece ao lado da cantora do hit "Pesadão". No registro os dois aparecem juntos em um momento íntimo.

