Luto Saiba quem era André Silva, irmão de Diogo Jota que também morreu em acidente de carro Jovem atacante de 25 anos vivia sua melhor fase no futebol português e era considerado um dos principais jogadores do Penafiel na última temporada

O futebol português amanheceu de luto nesta quarta-feira. A tragédia que tirou a vida de Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, também vitimou seu irmão mais novo, André Silva, de 25 anos, que seguia os mesmos passos no esporte.

Os dois morreram na madrugada desta quinta-feira após o carro em que viajavam sair da pista e pegar fogo, em um acidente atribuído a um possível estouro de pneu durante uma ultrapassagem.

Embora com menos visibilidade que o irmão famoso, André era um nome em ascensão no cenário nacional. Nascido em 28 de abril de 2000, em Gondomar, no distrito do Porto, André José de Sousa Silva atuava como atacante e ponta esquerda.

Na temporada 2024/25, foi peça importante no FC Penafiel, clube da Segunda Liga de Portugal, somando 32 partidas, dois gols e duas assistências.

A trajetória no futebol foi construída com perseverança. Começou no clube da cidade natal e passou pelas categorias de base do Boavista e do Famalicão. Em 2025, vivia seu auge: titular consolidado, era visto como um dos atletas mais regulares do Penafiel.

Mais do que irmãos, André e Diogo eram companheiros inseparáveis. Frequentemente compartilhavam treinos, viagens e momentos em família. Poucos dias antes do acidente, celebraram juntos o casamento de Diogo, num clima de alegria que tornou a perda ainda mais dolorosa para amigos e familiares.

