Saiba quem era Guilherme Augusto, ginasta do Clube Pinheiros que morreu aos 20 anos após acidente

O ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos, atleta do Clube Pinheiros, morreu nesta sexta-feira após se envolver em um acidente de moto. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).



Quem era Guilherme Augusto?

Guilherme Augusto era especializado nas barras paralelas e cavalo, tendo no currículo conquistas como o Pan Americano juvenil, os Jogos Sul-Americanos juvenil, o Sul-Americano juvenil e cinco vezes o Brasileiro juvenil de ginástica.

Guilherme foi velado e sepultado neste domingo, em Guarulhos, sua cidade natal.

Leia a nota da Confederação Brasileira de Ginástica:

"Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Ginástica recebeu a notícia do falecimento, ocorrido na sexta-feira (3) do ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que defendia o Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. O atleta, de apenas 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de moto.

A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram".

