A- A+

futebol Saiba quem são e onde jogam os 3 brasileiros com mais gols na temporada 2023/24 Artilheiros brasileiros não atuam no futebol nacional e sequer nas principais ligas europeia

Quando o assunto é brasileiro com mais gols marcados na temporada, os torcedores logo pensam em Neymar, Gabriel Jesus ou até mesmo Pedro, do Flamengo. No entanto, os três brasileiros que mais balançaram as redes em 2023/24 não atuam no futebol nacional e sequer nas principais ligas europeia, e são pouco conhecidos. Trata-se de Anderson Talisca, Igor Thiago e Bergson.

Os três gols de Talisca no amistoso entre Al-Nassr e Inter Miami, ontem, não o fizeram ser o brasileiro com mais gols marcados na temporada, mas agora ele está próximo de Igor Thiago e Bergson. O camisa 94 do time saudita balançou as redes 24 vezes em 2023/24 e está dois gols atrás de Igor, que possui 26, e Bergson, com 27.

Aos 30 anos, Anderson Talisca foi revelado pelo Bahia, mas ganhou maior destaque atuando fora do Brasil. No exterior, Talisca atuou por Benfica, de Portugal, Besiktas, da Turquia, Guangzhou Evergrande, da China, e agora está no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Inclusive, no time de Cristiano Ronaldo, o brasileiro vive a fase mais goleadora da carreira.

Igor Thiago é o segundo brasileiro com mais gols na temporada. O jovem de 22 anos foi revelado pelo Cruzeiro em 2020, ainda na disputa da Série B e acabou vendido para o Ludogorets, da Bulgária, dois anos depois, por R$ 3,6 milhões — ele foi a primeira venda do Cruzeiro na era SAF.

O atacante ficou uma temporada na equipe búlgara e foi comprado pelo Clube Brugge, da Bélgica, por 7,8 milhões de euros, tornando-se a quinta maior compra da história do clube belga. Igor Thiago, ao todo, possui 57 gols em 157 partidas na carreira e vive a sua temporada mais goleadora e é o jogador com mais gols no mundo desde dezembro do ano passado.

O jogador brasileiro com mais gols marcados na temporada 2023/24 atua na primeira divisão da Malásia. O atacante Bergson, de 32 anos, foi revelado pelo Grêmio, passou por diversos clubes por empréstimo e hoje está no Johor Darul Ta'zim, onde encontrou o caminho do gol — ao todo, são 108 gols marcados em 96 partidas pelo clube asiático.

Em 2022, Bergson conquistou o seu maior destaque no país. Ele foi o artilheiro do Campeonato Malaio, com 29 gols e o melhor jogador estrangeiro da Malásia. Nesta temporada, o atacante gaúcho não perdeu o ritmo e já balançou as redes 27 vezes, sendo o brasileiro com mais gols na temporada de 2023/24 até aqui.

Veja também

Futebol Arnaldo comemora estreia e prega sequência na equipe do Náutico