Saiba retrospecto, onde assistir e como chegam Palmeiras e América-MG para final da copinha

Palmeiras e América-MG entram em campo na tarde desta quarta-feira (25) para fazer a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo acontece às 15:30 no Estádio do Canindé, em São Paulo. A partida terá transmissão da Globo (SP e MG), Rede Vida e SporTv.

Como chegam os times

Atual campeão da copinha, o Palmeiras chega como favorito para levar o Bi-campeonato consecultivo. Munido de boas atuações e bom retrospecto na competição, o time alviverde, comandado pelo técnico Paulo Victor Gomes soma oito vitórias nos oito jogos que fez no campeonato, com incríveis 24 gols marcados e apenas três sofridos.

O América-MG, apesar de não ser tratado como favorito, chega bem preparado para a final. O time comandado pelo técnico Mairon César tirou clubes de expressão como São Paulo e Santos, aplicando inclusive, uma goleada de 3x0 no time da baixada santista, em plena Vila Belmiro na semifinal. Os números são bem parecidos com o do time paulista. Tendo os mesmos 100% de aproveitamento, o clube soma oito vitórias em oito jogos, conta com 22 gols feitos e apenas três sofridos.

Arbitragem

Árbitro principal: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistente 1: Raphael de Albuquerque Lima

Assistente 2: Henrique Perinelli Oliveira

Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

VAR: Marcio Henrique de Gois

