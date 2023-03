A- A+

Clássico das Multidões Sport x Santa Cruz: saiba rota alternativa para chegar à Arena de Pernambuco Com expectativa de grande público no estádio, recomendação é de evitar trecho em obras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda rota alternativa para chegar à Arena de Pernambuco, onde o Sport recebe o Santa Cruz pela Copa do Nordeste, no sábado (18), às 17h30. Há expectativa de grande público e aumento de movimentação de veículos no trecho em obras da BR-232 - a última parcial divulgada pelo Rubro-Negro indica 23 mil ingressos vendidos.

A recomendação da PRF busca minimizar o transtorno de quem passa pela rodovia, que está com um desvio no quilômetro 9, na descida do viaduto por onde passa o Metrô do Recife, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes.

Para evitar o trecho, o motorista que deseja chegar ao Clássico das Multidões pode seguir em direção a Camaragibe, acessar a PE-05, conhecida como avenida Belmino Correia.

Em seguida, deve passar em frente ao Terminal Integrado de Camaragibe e entrar à esquerda no Ramal da Arena.

A rota possui uma extensão de seis quilômetros e dá acesso à Arena de Pernambuco. A volta também pode ser feita por esse caminho, sem que o condutor precise acessar a BR-408 ou a BR-232.

Veja também

surf Australiano surfa por 40 horas e bate recorde mundial