Santa Cruz Após saída de Anderson Paraíba, Santa Cruz está no mercado em busca de novo meia, mas sem "urgência" O jogador deixou o Tricolor do Arruda sem estrear pelo clube

Após a saída do meia Anderson Paraíba, comunicada na última terça-feira (03), o Santa Cruz está no mercado em busca de um novo jogador para a posição, mas sem urgência.

Em rápido contato com a Reportagem da Folha de Pernambuco, o diretor coral Rogério Guedes informou que o clube não tem pressa pela reposição por contar com o meia Anderson Ceará.

No último jogo-treino contra o Maguary, Anderson Paraíba foi o camisa dez e titular do Tricolor. Ceará entrou no segundo tempo, substituindo o jogador que deixou a Cobra Coral.

O elenco tricolor também conta com Gabriel Popó, que veio emprestado pelo Sampaio Corrêa, Rian Lopes e Marcelinho, cria da base coral.

Na próxima quinta-feira (05), o Santa Cruz tem um jogo decisivo contra o Caucaia, pela pré-Copa do Nordeste. A tendência é que Anderson Ceará seja o titular na função de meia.

