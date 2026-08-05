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Futebol Com saída de Dodô, Jean Carlos retornará a vestir a camisa 10 do Náutico Meia deve usar a numeração já no confronto do final de semana, contra o Atlético-GO, no Esporte da Sorte Aflitos

Jean Carlos voltará a usar a camisa 10 do Náutico, número que foi do meia durante a primeira passagem pelo Timbu, entre os anos de 2019 e 2022. A mudança deve ocorrer já na partida contra o Atlético-GO, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes da vinda de Jean Carlos, a camisa 10 do Náutico foi utilizada por Dodô. O meia de 25 anos, que estava no Vila Nova, foi um dos primeiros reforços anunciados pelo clube para a temporada 2026. No Timbu, ele disputou 25 partidas, com oito gols marcados.

Dodô

O início promissor virou desfecho problemático meses depois. O jogador conseguiu a rescisão de contrato com o clube pernambucano por meio de uma decisão liminar da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), em ação movida pelo Coimbra-MG e pelo próprio atleta. Com isso, o camisa 10 ficou livre para assinar com o Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul, clube que negociava sua contratação anteriormente.

O Náutico informou que vai acionar a justiça para exigir uma compensação financeira após o clube ter comprado 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 800 mil. O presidente do Timbu, Bruno Becker, não poupou críticas a Dodô.

“Não quero no clube alguém com caráter duvidoso. Vamos brigar pelos direitos econômicos, para sermos indenizados, para receber dinheiro. A saída do atleta talvez seja o ponto que faltava para fecharmos de vez o elenco e retomar os caminhos que começamos a retomar sem o jogador”, afirmou.



O próprio Jean Carlos, que quando chegou ao Náutico tratou de procurar Dodô para convencer o atleta a ficar, depois de o camisa 10 ter faltado um treino em meio ao processo envolvendo a saída para o futebol sul-coreano, se mostrou decepcionado com a postura do agora ex-companheiro.

“Olhando para o lado positivo, quando a gente encontra algumas laranjas podres, a gente tem de ficar feliz quando elas saem. Se era uma pessoa que não queria estar, que bom que saiu. Quem está aqui tem de querer estar no Náutico”, declarou.

Ao desembarcar no Náutico, Jean estava usando a camisa 20. Com ela, o meia deu duas assistências e anotou um gol. “O número (10) é bacana. Tenho uma história com ele, mas não usei de início com respeito a quem estava vestindo. Então, agora depende do clube. Estou aqui independente do número. Creio que vai voltar”, declarou.

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