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Futebol Internacional Saída de Guardiola do Manchester City reacende sonho do Real Madrid por Rodri, diz jornal Meio-campista espanhol volta a ser tratado como prioridade em Valdebebas

Durante anos, falar em Rodri no Real Madrid era quase um exercício recorrente de frustração. O volante do Manchester City sempre esteve no topo da lista de desejos do clube espanhol, principalmente após a aposentadoria de Toni Kroos. Mas havia um obstáculo praticamente intransponível: Pep Guardiola.

Agora, pela primeira vez em muito tempo, o cenário mudou. De acordo com o jornal espanhol Marca, a possível saída de Guardiola do Manchester City, tratada na Inglaterra como cada vez mais provável, reabriu uma porta que parecia completamente fechada. E, nos bastidores de Valdebebas, os rumores sobre Rodri ganharam força novamente.

A ligação entre Guardiola e Rodri sempre foi vista como um dos pilares do atual Manchester City. Mais do que transformar o volante em referência técnica da equipe, Pep moldou completamente sua evolução tática desde a chegada ao clube inglês.

Sob comando do treinador catalão, Rodri se tornou peça indispensável no funcionamento do time — algo que ficou ainda mais evidente durante os períodos em que esteve lesionado.

Internamente, o City sempre enxergou o espanhol como “insubstituível”. E o próprio jogador jamais demonstrou abertura real para discutir uma saída enquanto Guardiola permanecesse no comando.

A relação entre os dois ultrapassa o campo. Pessoas próximas ao clube descrevem a conexão como baseada em admiração mútua, visão semelhante de futebol e perfis pessoais parecidos: discretos, analíticos e extremamente obsessivos taticamente.

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