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VELA Sail GP estreia no Rio de Janeiro com buffet de Morena Leite em área premium "Fórmula 1 da vela" será disputada nos dias 11 e 12 de abril, na Baía de Guanabara; ingressos estão à venda

A Sail GP, liga global conhecida como "Fórmula 1 da vela", será disputada pela primeira vez na América do Sul, no Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de abril. A organização estima público de 30 mil pessoas para os dois dias de regatas na Baia de Guanabara. No ano passado, a etapa foi cancelada após acidente envolvendo barcos em São Francisco (EUA).

O Brasil estará representado pelo barco da Mubadala, empresa de investimentos do governo dos Emirados Árabes Unidos, com Martine Grael como capitã.

Os gestores acreditam que as provas no Rio terão, por dia, cinco mil espectadores nas áreas exclusivas e arquibancadas — com ingressos pagos —, e mais 10 mil na orla da praia do Flamengo.

Segundo dados da Sail GP, o GP da Espanha em Cádiz, Andaluzia, que ocorreu nos dias 14 e 15 de outubro de 2023, contou com a presença de mais de 98 mil fãs.

Criado em 2018, o Sail GP reúne algumas das principais potências da vela em regatas disputadas a bordo de catamarãs F50, embarcações capazes de chegar a 100km/h.

As provas são curtas, intensas e realizadas próximas à costa, o que transforma cada etapa em um verdadeiro espetáculo para o público. Ao longo da temporada, os resultados somam pontos até a definição do campeão na grande final.

O barco brasileiro terminou em sétimo na última etapa em Sydney e, com o resultado, subiu para a 11ª posição na classificação do campeonato.

Será possível acompanhar essa competição de graça, na praia, ou com pompa e circunstância na Vela Beach Club, uma novidade na oferta global de hospitalidade da Sail GP.

O público pagante tem duas principais áreas, cujas entradas estão à venda neste link: a Waterfront Grandstand, uma arquibancada para 3 mil pessoas, e o Vela Beach Club, uma área VIP para 650 pessoas. Ambas se localizarão no entorno da churrascaria Assador, no Aterro do Flamengo. A distância da raia de competição para estas áreas será de cerca de 100 metros.

O valor do Waterfront Grandstand para adultos é R$ 305 (dia único) e R$ 485 (fim de semana) e contará com food trucks (pagos à parte) e atrações. Já o Vela Beach Club, com ingresso a R$ 1.085 (dia único) e R$ 1.735 (fim de semana), oferecerá open bar e food, com cardápio assinado pela chef Morena Leite, do Capim Santo.

Segundo Mariana Britto, diretora de Marketing, Comunicação e Impacto do Mubadala Brazil SailGP Team, esta área VIP é uma novidade na liga, que neste ano terá 13 etapas, com quatro estreias (Halifax, no Canadá, Rio de Janeiro, Perth, na Austrália, e Bermuda).

— Será um espaço com o melhor serviço, conforto e vista privilegiada. Cada etapa dá o seu toque nacional e o nosso terá cenografia, charme, cardápio e a Baía de Guanabara. O nível de hospitalidade e de atendimento que teremos no Rio não tem nada parecido na liga — garante Mariana, que no ano passado esteve em todas as etapas.

O Buffet Capim Santo, liderado pela chef Morena Leite, será responsável pela experiência gastronômica do Vela Beach Club. Com mais de 20 anos de atuação, o grupo é reconhecido por valorizar a culinária brasileira contemporânea com um toque artesanal e sofisticado.

Os menus foram desenvolvidos exclusivamente para o evento, com propostas diferentes em cada um dos dois dias. A expectativa é atender mais de 500 convidados por dia, ao longo de quatro horas de serviço. A operação, de grande porte, contará com cerca de 100 profissionais.

O cardápio destaca ingredientes e sabores brasileiros, com opções que vão de petiscos — como bolinho de feijoada, pastel de camarão e versões vegetarianas, como o bolinho de aipim com queijo da Serra da Canastra — a pratos principais como moqueca de robalo e camarão, picanha confit e bobó de camarão.

A experiência inclui ainda ilhas gastronômicas, sobremesas com identidade tropical e um bar de drinques que reforça a brasilidade do menu, com caipirinhas e combinações com caju e água de coco.

Alan Adler, CEO da IMM Esporte e Entretenimento, empresa líder em marketing esportivo e entretenimento, responsável por grandes eventos como o Rio Open, São Paulo Fashion Week, e o Sail GP, afirma que o evento brasileiro vai surpreender:

— O que teremos no Rio e que não vi em nenhuma outra etapa é o nosso cenário, a Baía de Guanabara. O evento tem uma estrutura que se repete, como é na Fórmula 1. Mas, cada etapa tem o seu perfil, sua particularidade. Temos a beleza e a paisagem do Rio de Janeiro, isso é coisa de louco. E tem o público também, que é apaixonado, vibra muito e sempre dá show. Espero que façam muito barulho pelo barco da Martine e que se surpreendam com esta competição — declara Alan. — Quero a praia do Flamengo cheia.

Alan ressaltou ainda a "vocação natural" que o Rio de Janeiro tem para grandes eventos.

— Acho que é um prestígio, uma reputação muito grande estar no calendário de uma liga profissional como a Sail GP. E acho que o Rio de Janeiro tem uma vocação natural, pela paisagem, know how de grandes eventos... Acho que vai ser um dos eventos mais bonitos do calendário, com certeza — aposta o CEO. — Este é um esporte perigoso mas incrível. Você vê barcos com asas e não velas, andando em cima da água, a 100 quilômetros por hora, em cima de foils a 1.4 metro em cima da água, com atletas do mais alto nível representando seu país.

O campeonato começou em janeiro em Perth, foi para Auckland, na Nova Zelândia, e Sydney, de volta na Austrália.

Acompanhe o calendário de 2026:

Perth (Austrália): 16 a 18 de janeiro

Auckland (Nova Zelândia): 13 e 14 de fevereiro

Sydney (Austrália): 27 de fevereiro a 01 de março

Rio de Janeiro (Brasil): 11 e 12 de abril

Bermuda (Bermuda): 09 e 10 de maio

Nova York (EUA): 30 e 31 de maio

Halifax (Canadá): 20 e 21 de junho

Portsmouth (Reino Unido): 25 e 26 de julho

Sassnitz (Alemanha): 22 e 23 de agosto

Espanha (Local a definir): Data a confirmar

Saint-Tropez (França): 12 e 13 de setembro

Dubai (EAU): 21 e 22 de novembro

Abu Dhabi (EAU): 28 e 29 de novembro (Grande Final)

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